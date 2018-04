Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7c57c2-07e8-42eb-98c2-611ef9eb87b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kínai látogatására vonattal érkezett, amelynek első pillantásra meghökkentő a berendezése.","shortLead":"Kínai látogatására vonattal érkezett, amelynek első pillantásra meghökkentő a berendezése.","id":"20180331_kim_dzsong_un_kinai_latogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7c57c2-07e8-42eb-98c2-611ef9eb87b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce62cc4-0fcb-4f3c-bae7-4110f651366d","keywords":null,"link":"/elet/20180331_kim_dzsong_un_kinai_latogatas","timestamp":"2018. március. 31. 16:17","title":"Rózsaszín kanapékkal pakolták tele Kim Dzsong Un zöld vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti...","id":"20180401_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cf32d-9948-4f62-817f-100acf6d0bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 01. 16:21","title":"Tolatóradar: rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"","category":"itthon","description":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának feltárását. Szerintünk ez a rendszerváltás befejezésének első lépése - mondta Soproni Tamás, a Momentum kampányfőnöke, miután a párt bejelentette, az ungynokaktak.hu oldalon nyilvánosságra hozták a 2002-es Medgyessy-bizottság titkosított aktáit.","shortLead":"Megtettük azt, ami egy ellenzéki pártnak sem sikerült az elmúlt 8 évben: elkezdtük a politikai elit ügynökmúltjának...","id":"20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26238aa-ced6-4c98-87f8-d5a49a04e629","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Momentum_nyilvanossagra_hozta_a_Medgyessybizottsag_egykor_titkos_aktait","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"A Momentum nyilvánosságra hozta a Medgyessy-bizottság egykor titkos aktáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c945741d-7ab3-42d1-b98b-242bf9a16c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az ingatlanosok munkáját, vagy legalábbis annak egy részét átvennék a robotok. San Francisco egyik régiójában már „ők” mutatják meg a lakásokat majdani tulajdonosaiknak, bérlőiknek.","shortLead":"Már az ingatlanosok munkáját, vagy legalábbis annak egy részét átvennék a robotok. San Francisco egyik régiójában már...","id":"20180401_zenplace_ingatlant_bemutato_robotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c945741d-7ab3-42d1-b98b-242bf9a16c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902808-ec2b-4384-8874-62346eed70d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_zenplace_ingatlant_bemutato_robotok","timestamp":"2018. április. 01. 08:03","title":"Már az ingatlanosok is félthetik az állásukat a robotoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55aefdad-c3c3-4ab2-9d12-8f10615c3b80","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","timestamp":"2018. április. 01. 11:43","title":"Kiderült, melyik a kispesti MSZP szerencseszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]