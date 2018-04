Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint nem lesz elveszett szavazat az, amit rájuk adnak. ","shortLead":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint nem lesz elveszett szavazat az, amit rájuk adnak. ","id":"20180403_Szigetvari_Abszolut_kisebbsegbe_is_lehet_szoritani_a_Fideszt_a_valasztasokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0a8f38-870e-4f5e-8ccf-ceac7d06f8de","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Szigetvari_Abszolut_kisebbsegbe_is_lehet_szoritani_a_Fideszt_a_valasztasokon","timestamp":"2018. április. 03. 09:26","title":"Szigetvári: Abszolút kisebbségbe is lehet szorítani a Fideszt a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d929c9-2f4f-4ae3-8b9c-f6bd5c449275","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Szépművészeti Múzeum felújítására költött 15 milliárd forintból 8,3 milliárdot költöttek a Román Csarnokra.","shortLead":"A Szépművészeti Múzeum felújítására költött 15 milliárd forintból 8,3 milliárdot költöttek a Román Csarnokra.","id":"201811_roman_csarnok__ujra_a_regi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d929c9-2f4f-4ae3-8b9c-f6bd5c449275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b33f9e-6c29-40f7-82f5-c51a61dd82cd","keywords":null,"link":"/kultura/201811_roman_csarnok__ujra_a_regi","timestamp":"2018. április. 02. 12:30","title":"Budapesten van a világ legvarázslatosabb raktára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","shortLead":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","id":"20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6032c5-4233-4d58-8fd5-75009e1cbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","timestamp":"2018. április. 03. 09:24","title":"Bayer Zsoltot úgy felháborította a kormánykritikus lelkész prédikációja, hogy kilép az evangélikus egyházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 110 ezer szavazat érkezett arra az új online közvélemény-kutató oldalra, amely az offline kérdezősködés helyett a technológia erejében hisz, így próbálnak minél pontosabb, valós idejű adatokat mutatni a jelenlegi közállapotokról.","shortLead":"Már több mint 110 ezer szavazat érkezett arra az új online közvélemény-kutató oldalra, amely az offline kérdezősködés...","id":"20180403_pollo_valasztas_2018_sulyozott_eredmeny_becsult_sulyozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363d0a74-4993-4c7d-b4e1-f42e413935d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_pollo_valasztas_2018_sulyozott_eredmeny_becsult_sulyozas","timestamp":"2018. április. 03. 08:03","title":"Tényleg ez lesz vasárnap a választás végeredménye? 100+ ezer voks után új sorrenddel állt elő a szavazós weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je miatt.","shortLead":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je...","id":"20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e2fd-ecd4-4b5b-815e-d74e3b0e4e6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","timestamp":"2018. április. 03. 09:31","title":"Zseniális a Skoda áprilisi tréfája, de fejlesztésnek se lenne utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]