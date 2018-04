Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik fizikai Home gombbal egészíti ki a jubileumi iPhone-t. Mivel azonban ez a hír éppen április 1-jén jelent meg, sokak kételkednek valóságtartalmában.

A nagyobb kijelző érdekében az Apple virtuális Home gombbal váltotta fel a fizikait, nem véletlen, hogy a kiegészítőgyártók azonnal meg is lovagolták ezt a „hiányosságot”. Április 1-jén ehhez kapcsolódóan egy érdekes hír járta be a netes sajtót: az Apple is elkészíti saját megoldását. Egy olyan csatlakoztatható fizikai Home gombról lenne szó, amelyen még ujjlenyomat-olvasó is van (ha valakinek nem jönne be a Face ID).

A 29 mm x 30 mm x 3,9 mm-es iPhone X kiegészítő állítólag akkora lenne, mint a 4. generációs iPod Shuffle, azonban attól eltérően nem alumíniumból, hanem fényes fehér műanyagból készülne, hasonlóan az Apple egyéb kiegészítőihez. Magát a gombot üveg borítja.

© GizChina

A Home gombot az iPhone X Lightning portjához lehet csatlakoztatni, azonban van saját Lightning portja, sőt még 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozója is. Egyébként a gomb pontosan úgy működne, mint az igazi iPhone-os Home gombok, egyszeri lenyomásra előkerül az induló képernyő, a hosszabb lenyomásra a Siri, míg a kétszeri lenyomásra a korábban megnyitott appok.

A kiegészítő az iOS 11.3-tól támogatott. A hírek szerint májustól lehetne kapni 70 dollárért (ez körülbelül 18 ezer forintnak felel meg). Mivel az értesülése nem Cupertinóból jött, a net népe azonnal áprilisi tréfát kiáltott. Különösen az ár gyanúsan kevés, egy ilyen kiegészítőért ugyanis legalább 150 dollárt elkérne az Apple. A nagy tech-oldalak idei áprilisi tréfákat felsoroló összeállításában nincs benne ez a kiegészítő, úgyhogy igazából csak májusban dönthetjük el, mennyi alapja volt ennek az értesülésnek.