Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.

Mióta Észak-Korea atomprogramja egyre jobban aggasztja a világ vezető politikusait, az amerikai haderő is fokozta védelmét, és közben arra is felkészültek, ha egyszer valóban nukleáris csapás érné az Egyesült Államokat. A CNN nemrég szemügyre is vehette, mivel és hogyan reagálnának az amerikaiak egy esetleges atomháború esetén, melyről John Hyten, az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnokságának vezetője beszélt az újságíróknak.

Eszerint, ha Észak-Korea valóban támadást intézne amerikai célpontok ellen, Hytennek csupán néhány perce lenne, hogy azonnal gépre szálljon, és megkezdje az elnöki parancsra kiadott válaszcsapást. A CNN beszámolója szerint a föld alatti bázison, ahol Hyten is szolgál, egy visszaszámláló mutatja, pontosan mennyi idejük van a katonáknak biztonságos helyre húzódniuk, mielőtt a rakéta célba ér. Hytennek pedig ugyanennyi ideje van felérni a felszínre, kocsiba szállni, és annak a gépnek a fedélzetére lépni, melyről ellentámadás indítható.

A Doomsday, vagyis Végítélet névre keresztelt speciális gép percek alatt képes a levegőbe emelkedni, és akár napokat tölteni ott, anélkül, hogy leszállna. A repülő egyfajta légi irányítóbázisként is operál, ugyanis az elnöki parancsok is végrehajthatók a fedélzetéről, így egy esetleges atomtámadásra akár innen is reagálhatnak.

A Navy E-6B típusú gépet mindemellett nagy hatótávolságú antenákkal és különleges „nyomkövető” rendszerrel is ellátták. Előbbinek hála akár az amerikai tengeralattjárók személyzetével is kommunikálhatnak, míg utóbbi a politikailag fontos személyek, beleértve a mindenkori elnök és utódai levegőből való bemérésére szolgál. A repülő emellett arra is képes, hogy a földi irányítás elvesztése esetén egyetlen, a gépen található kapcsolóval kilőjék a haderő interkontinentális rakétáit, gyakorlatilag a levegőből levezényelve egy atomtámadás utáni lépéseket.

