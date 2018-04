Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR. Ez többek között előírja azt is, meddig őrizhető meg egy felvétel, amit önről készít egy ipari kamera.","shortLead":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR...","id":"20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8139ae3b-f3f5-462e-a064-5789912614b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","timestamp":"2018. április. 02. 14:00","title":"Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók egyharmada gondolja így. A Republikon Intézet a 24.hu megbízásából vizsgálta az emberek hozzáállását a korrupcióhoz.","shortLead":"A kormánypárti szavazók egyharmada gondolja így. A Republikon Intézet a 24.hu megbízásából vizsgálta az emberek...","id":"20180402_Fideszes_kapcsolatok_nelkul_ma_Magyarorszagon_nem_lehet_sikeres_vallalkozast_inditani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19caa351-2d66-4209-bffd-c05df8754eab","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Fideszes_kapcsolatok_nelkul_ma_Magyarorszagon_nem_lehet_sikeres_vallalkozast_inditani","timestamp":"2018. április. 02. 08:42","title":"Fideszes kapcsolatok nélkül ma Magyarországon nem lehet sikeres vállalkozást indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása is belefért. ","shortLead":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása...","id":"20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3ad2ef-1372-4526-bee1-379588ead242","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","timestamp":"2018. április. 01. 12:45","title":"A Kétfarkúra ismét rájött a jótékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer menekültet. Az izraeli kormány megállapodott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, hogy több mint 16 ezer embert inkább nyugati országokba küld tovább.\r

","shortLead":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer...","id":"20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ee6aa-9019-4819-970b-4a946a9d6aac","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","timestamp":"2018. április. 02. 15:47","title":"Nyugati országokba küld Izrael 16 ezer afrikai menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]