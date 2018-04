Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely segítségével a hamis információkat vagy agresszív propagandát terjesztő felhasználói fiókokat már az előtt blokkolják, hogy azok tömeges kárt okozhatnának.","shortLead":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely...","id":"20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86e9bce-af9a-4ade-9d61-e2dbfe09291f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","timestamp":"2018. április. 03. 07:02","title":"Beindult az úthenger: milliószámra törli a felhasználókat a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614184d2-ad2a-4011-a8bf-3a5084c47438","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180402_Juhasz_Gabor_19602018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614184d2-ad2a-4011-a8bf-3a5084c47438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940ef2-1c04-4fc8-84ac-9b1fe2ac7393","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Juhasz_Gabor_19602018","timestamp":"2018. április. 02. 20:18","title":"Juhász Gábor (1960-2018)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","shortLead":"Megtagadta egyházát és katolizálni fog.","id":"20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6032c5-4233-4d58-8fd5-75009e1cbf25","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_bayer_zsoltot_evangelikus_egyhaz_kormanykriktikus_predukacio","timestamp":"2018. április. 03. 09:24","title":"Bayer Zsoltot úgy felháborította a kormánykritikus lelkész prédikációja, hogy kilép az evangélikus egyházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","shortLead":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","id":"20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57c1db-4efd-4420-8960-acd479f6b39b","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","timestamp":"2018. április. 02. 12:01","title":"Nagyon alakul a visszalépés Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később a civil lakosság egy részének az evakuálásáról is.\r

","shortLead":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később...","id":"20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226fe4f8-29a5-4cc1-997a-66073fb772ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","timestamp":"2018. április. 01. 11:15","title":"Orosz közreműködéssel indul az evakuálás a szíria Dúmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","id":"20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66830dcd-ad85-4009-855d-db1f1e1df396","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 13:20","title":"Fekete-Győr András visszalép a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta a dízellel szembeni vásárlói aggodalmakat - állapítja meg a Duisburg-Essen egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR-Center márciusi piaci elemzésében.\r

","shortLead":"Bumerángként ütött vissza a német autógyártók korosabb dízelautókra adott becserélési prémiuma, mivel csak fokozta...","id":"20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c21cd41-f42e-4344-a595-6d0354ad9c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7479df7c-360c-45eb-88dc-27b940f1131f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Autoipari_kutato_a_cserepremium_elriasztja_a_dizeltol_az_autovasarlokat","timestamp":"2018. április. 02. 17:31","title":"Autóipari kutató: a csereprémium elriasztja a dízeltől az autóvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","shortLead":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","id":"20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881066f9-5365-42a2-9e50-095a987c8a56","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","timestamp":"2018. április. 01. 16:07","title":"Az easyJet tárgyal az olasz kormánnyal az Alitaliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]