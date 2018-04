Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","shortLead":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","id":"20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddaac4-e39b-4a60-a8d2-4c55edcca444","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","timestamp":"2018. április. 03. 13:15","title":"Ilyet arab vezető még nem mondott a zsidókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született büszkeséggel” viselkedjenek az Arsenal elleni e heti londoni mérkőzés ideje alatt. Az oroszok súlyos brit provokációkra számítanak, a két ország kapcsolatai ugyanis megromlottak a Szkripal-merénylet, majd azt követő kölcsönös kiutasítások hatására. \r

","shortLead":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született...","id":"20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bad0bd4-adb8-45d7-8f86-8cecc5016627","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","timestamp":"2018. április. 02. 15:15","title":"Az oroszok már háborúra készülnek az Arsenal-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552a35c-e1de-43e8-abc4-6d883bf9ceb8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összeférhetetlenséggel vádolják Porschét. ","shortLead":"Összeférhetetlenséggel vádolják Porschét. ","id":"20180401_Megbuktatna_Wolfgang_Porschet_egy_VWkisreszvenyes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5552a35c-e1de-43e8-abc4-6d883bf9ceb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfd3b4-4881-4015-84eb-ce637e2a0eba","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Megbuktatna_Wolfgang_Porschet_egy_VWkisreszvenyes","timestamp":"2018. április. 01. 17:18","title":"Megbuktatná Wolfgang Porschét egy VW-kisrészvényes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és dezinformációkról az Urbanlegends.hu. Az oldalt 2004 óta egyetlen ember írja. Most, hogy kamuhírből is egyre több van, ő is nagyobb fokozatra kapcsolna.","shortLead":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és...","id":"20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf883de-a140-4edb-9f55-63361978f640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. április. 03. 10:03","title":"Szörnyen unja, hogy sok \"hírrel\" átverik a neten? Most 320 forintból tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","shortLead":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","id":"20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e4de96-6da8-405c-856d-4d88c6cbe312","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","timestamp":"2018. április. 02. 11:08","title":"Több fideszes politikus is kéretlen levelekkel árasztotta el a postaládákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ec7dbd-a684-4559-925d-3626278ca2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldalon azonnal értesülhet arról, ha valahol a világon elindítanak egy rakétát.","shortLead":"Az alábbi weboldalon azonnal értesülhet arról, ha valahol a világon elindítanak egy rakétát.","id":"20180402_raketafelloves_mikor_melyik_nap_rocket_watch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ec7dbd-a684-4559-925d-3626278ca2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728cfe3-b589-475c-b3e6-735dd18accbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raketafelloves_mikor_melyik_nap_rocket_watch","timestamp":"2018. április. 02. 15:03","title":"Ha szereti az ilyen látványosságokat: innen megtudhatja, mikor indul a legközelebbi űrrakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]