Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem megvonta tőle a címet. Schmitt egy ideig még kitartott, végül 2012. április 2-án 13.16 perckor, épp hat évvel ezelőtt bejelentette lemondását. Megbocsátani - neki - sokáig tartott.","shortLead":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem...","id":"20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d50e715-307d-4391-85b2-a185abc029d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","timestamp":"2018. április. 02. 13:16","title":"A nap, amikor Schmitt Pál megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római rendőrkapitány lett a keresztapa.","shortLead":"A római rendőrkapitány lett a keresztapa.","id":"20180401_Ferenc_papa_megkeresztelt_egy_hos_migranst","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d332b7cc-bc8e-4eba-a2c7-eea4ed6d4754","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Ferenc_papa_megkeresztelt_egy_hos_migranst","timestamp":"2018. április. 01. 10:30","title":"Ferenc pápa megkeresztelt egy hős migránst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert, az ügyben azonban azóta sem történt semmi – írja a 444.hu.","shortLead":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert...","id":"20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e54d52-e1df-4752-b0b2-9e24e1ce5854","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","timestamp":"2018. április. 03. 08:44","title":"Százmilliókat bukhatott a VII. kerület a törvénytelenül működő parkolórendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a22d6e4-2669-4a0d-828c-2c8a51b4f9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás előtti nap még egy utolsó nagy megmozdulást próbálnak összehozni.","shortLead":"A választás előtti nap még egy utolsó nagy megmozdulást próbálnak összehozni.","id":"20180401_Kormanyvalto_karnevalt_szervez_a_Kozos_Orszag_Mozgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a22d6e4-2669-4a0d-828c-2c8a51b4f9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43b078d-7f7b-4407-98fe-95e8c6d0ee2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanyvalto_karnevalt_szervez_a_Kozos_Orszag_Mozgalom","timestamp":"2018. április. 01. 10:39","title":"Kormányváltó karnevált szervez a Közös Ország Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést fizetnek a stadionok építésénél dolgozó külföldi munkavállalóknak.\r

","shortLead":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést...","id":"20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659750b8-1398-4bb2-9e0e-7766d554fa32","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","timestamp":"2018. április. 01. 17:54","title":"Több mint ötmillió dollár kártérítést kapnak a stadionépítők Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]