[{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","shortLead":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","id":"20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db12b7-a74b-433a-ac82-2060a595c886","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","timestamp":"2018. április. 03. 13:00","title":"Épp hogy csak megjelent az iOS 11.3, de már letölhető az iOS 11.4 fejlesztői bétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9457bf3-5d51-4585-8282-abae570ae9b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A River Ride busza a Dráva utcánál nem tudott kijönni a vízből.","shortLead":"A River Ride busza a Dráva utcánál nem tudott kijönni a vízből.","id":"20180402_A_Dunaban_rekedt_egy_busz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9457bf3-5d51-4585-8282-abae570ae9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cfff56-d84b-41df-8875-a0d5c7c3cc78","keywords":null,"link":"/elet/20180402_A_Dunaban_rekedt_egy_busz","timestamp":"2018. április. 02. 08:25","title":"A Dunában rekedt egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják a törzskönyvi kérelmet az Egyesült Államokban, ott szélesebb körben alkalmazhatják később a gyógyszert. ","shortLead":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják...","id":"20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815e6d5-0dca-48ef-9197-f12547e8ef32","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","timestamp":"2018. április. 03. 15:37","title":"Még több betegnél alkalmazhatják Amerikában a Richter egyik ígéretes gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","shortLead":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","id":"20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd2164-e3d3-4121-ac4e-046dfc130d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","timestamp":"2018. április. 03. 14:45","title":"Az ügyészség szerint nincsen semmi gyanús a Kósa által kezelt eurómilliárdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat azonban hazugságnak nevezi.","shortLead":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat...","id":"20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528f4f11-66e8-491b-947f-89b1450adf4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","timestamp":"2018. április. 03. 11:53","title":"Kerényi Miklós Gábor: Úgy kezeltek, mint egy gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]