[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk fényképeinket-","shortLead":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk...","id":"20180402_google_fotok_tippek_trukkok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cccea9-c947-422a-836c-b71d72b4e28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_google_fotok_tippek_trukkok","timestamp":"2018. április. 02. 10:20","title":"Apró trükkök, amelyeket megtehet a Google Fotók szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","shortLead":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","id":"20180403_21_fok_is_lehet_ma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c108b8-c850-421c-bc96-ba27725cb37e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_21_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. április. 03. 05:08","title":"21 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, Prága lépése aláássa az orosz-cseh együttműködés alapjait - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.","shortLead":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij...","id":"20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a42754-fdfe-4321-a77e-6777fbd981a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","timestamp":"2018. április. 02. 18:35","title":"Hackerügy: a csehek felbőszítették Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél és az eső okozhat problémát.","shortLead":"A szél és az eső okozhat problémát.","id":"20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7be986-8c38-409d-9bb7-ca0b6704b41b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. április. 01. 12:21","title":"Csaknem az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","shortLead":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","id":"20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670881a-b9ad-4ce5-bc31-21ae6fe69dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","timestamp":"2018. április. 02. 15:08","title":"Kúria: jogszerűen szedték le Hadházy plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea60c3-974c-4692-a6bb-3d6a36b3651a","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az Orbán-kormány oligarchái egyre határozottabban elégítik ki vagyon iránti mohóságukat a határon túlról. A Vajdaságban például már száznál is több település örülhet az Elios LED-lámpáinak. ","shortLead":"Az Orbán-kormány oligarchái egyre határozottabban elégítik ki vagyon iránti mohóságukat a határon túlról. A Vajdaságban...","id":"201813__meszaros_es_tiborcz__hatarfeszegetes__foci_es_cselek__a_huszadik_megye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ea60c3-974c-4692-a6bb-3d6a36b3651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47c13-8358-439f-8fb6-9efaeb612c6e","keywords":null,"link":"/kkv/201813__meszaros_es_tiborcz__hatarfeszegetes__foci_es_cselek__a_huszadik_megye","timestamp":"2018. április. 02. 17:30","title":"A huszadik megye: Mészáros és Tiborcz nekivágott a határnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi et Orbi áldásában Ferenc pápa.","shortLead":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi...","id":"20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e49d9-8a33-4e8a-b11c-8bff4a2c499e","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","timestamp":"2018. április. 01. 13:27","title":"Urbi et Orbi: a szíriai békét sürgette a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]