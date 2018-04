Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakáscélú támogatást a munkáltatótól? Fontos, mennyi ideje dolgozik a cégnél? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszolt az Adózóna szakértője.","shortLead":"Csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakáscélú támogatást a munkáltatótól? Fontos, mennyi ideje dolgozik...","id":"20180402_Nem_csak_foallasu_alkalmazott_kaphat_adomentes_lakastamogatast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba461b9-fba2-4fb5-849e-ea552e5e97fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_Nem_csak_foallasu_alkalmazott_kaphat_adomentes_lakastamogatast","timestamp":"2018. április. 02. 09:17","title":"Nem csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakástámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","shortLead":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","id":"20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff2011e-9697-401e-9bad-ccb815bf54b5","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","timestamp":"2018. április. 01. 18:30","title":"Koszorút visz Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngára az erdélyi magyar hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat azonban hazugságnak nevezi.","shortLead":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat...","id":"20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528f4f11-66e8-491b-947f-89b1450adf4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","timestamp":"2018. április. 03. 11:53","title":"Kerényi Miklós Gábor: Úgy kezeltek, mint egy gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, köztük Ion Iliescu volt elnök és Petre Roman volt miniszterelnök ellen.","shortLead":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől...","id":"20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa6dc2-2e53-46c4-9468-d6483f1f9f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 02. 18:45","title":"Újabb elszámoltatási kísérlet indult Romániában az 1989-es forradalom ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","shortLead":"Karácsony Gergely 95 százalék esélyt ad erre. ","id":"20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57c1db-4efd-4420-8960-acd479f6b39b","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nagyon_alakul_a_visszalepes_Csepelen","timestamp":"2018. április. 02. 12:01","title":"Nagyon alakul a visszalépés Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]