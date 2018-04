Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d108ce-72ae-4486-ac45-0b489dc109b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg részeg volt, az autót pedig nem sikerült időben leszedni a sínekről.","shortLead":"A sofőr valószínűleg részeg volt, az autót pedig nem sikerült időben leszedni a sínekről.","id":"20180403_suv_vonat_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d108ce-72ae-4486-ac45-0b489dc109b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cf7e6b-1314-469f-9c64-f44a75799897","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_suv_vonat_baleset_video","timestamp":"2018. április. 03. 04:01","title":"Elakadt a síneken a SUV, aztán jött a vonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy, a németországi Passauban húsvéthétfőn megnyílt múzeumban, amelyet teljes egészében a német eredetű vadászkutyának szenteltek. ","shortLead":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy...","id":"20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cd6846-94ac-4537-9183-56cee398982c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","timestamp":"2018. április. 02. 17:55","title":"\"Erre szüksége volt a világnak\" - megnyílt az első tacskómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","shortLead":"Csapadék nem várható, de erős lehet a szél. ","id":"20180403_21_fok_is_lehet_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c108b8-c850-421c-bc96-ba27725cb37e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_21_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. április. 03. 05:08","title":"21 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","shortLead":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","id":"20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33dca34-5582-47fd-bef5-551ec2694a43","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","timestamp":"2018. április. 03. 14:14","title":"Virtuális divatbemutatókkal szórja tele üzleteit a Zara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","shortLead":"Azért nemcsak szerepelne, focizna is: Budapest keres magának csapatot Davide Iovinella.","id":"20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b215e4-3e8d-41e1-b964-9d2c9af17beb","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Focistakent_tul_kevesett_keresett_igy_pornosnak_allt","timestamp":"2018. április. 02. 15:49","title":"Focistaként túl kevesett keresett, így pornósnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert, az ügyben azonban azóta sem történt semmi – írja a 444.hu.","shortLead":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert...","id":"20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e54d52-e1df-4752-b0b2-9e24e1ce5854","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","timestamp":"2018. április. 03. 08:44","title":"Százmilliókat bukhatott a VII. kerület a törvénytelenül működő parkolórendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","shortLead":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","id":"20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddaac4-e39b-4a60-a8d2-4c55edcca444","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","timestamp":"2018. április. 03. 13:15","title":"Ilyet arab vezető még nem mondott a zsidókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk; ilyenkor az elvárásokhoz igazodnak, és Szajcz Ágnes pszichológus szerint az ebből következő csapdahelyzet egész életen át elkísérheti őket.","shortLead":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk...","id":"20180402_Bezzeggyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e12e80-02db-482d-b538-a52a61133d65","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Bezzeggyerekek","timestamp":"2018. április. 02. 15:00","title":"Bezzeggyerekek: amikor a szülő csak a tökéletességet tudja elfogadni...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]