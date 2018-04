Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat azonban hazugságnak nevezi.","shortLead":"Hosszú közleményt juttatott el az index.hu-nak Kerényi Miklós Gábor, amelyben bocsánatot kér, az egyik zaklatási vádat...","id":"20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528f4f11-66e8-491b-947f-89b1450adf4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Kerenyi_Miklos_Gabor_Ugy_kezeltek_mint_egy_gyilkost","timestamp":"2018. április. 03. 11:53","title":"Kerényi Miklós Gábor: Úgy kezeltek, mint egy gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint általános félelem uralkodik az országban, miközben az államnak kedves barátok mindent felvásárolnak. ","shortLead":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint...","id":"20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baab15be-9506-4df9-bba1-b33a072134be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","timestamp":"2018. április. 03. 20:57","title":"Így vált diktatórikus játszótérré Orbán Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","shortLead":"Pedig az unió 20-34 év közötti munkavállalóinak csaknem harmada minden hétvégén tolja a szekeret.","id":"20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c7eabd-d3f1-482f-9fc8-e7e0300a9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0d9de-1fdd-438f-81a0-9d5559efbb81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180403_A_magyar_fiatalok_alig_dolgoznak_hetvegente","timestamp":"2018. április. 03. 12:51","title":"A magyar fiatalok alig dolgoznak hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","shortLead":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","id":"20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fa81c-85ee-4f52-aa01-0aee30496e94","keywords":null,"link":"/elet/20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","timestamp":"2018. április. 03. 16:41","title":"Egy holland nagymama kihímezte a legédesebb ajándékot meleg unokájának – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as vonalon rohant egymásba két szerelvény, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as...","id":"20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73d0f20-c275-46b8-8a77-331f8680ba39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","timestamp":"2018. április. 03. 17:38","title":"Csattant két szerelvény a duisburgi Stadtbahnon, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik fizikai Home gombbal egészíti ki a jubileumi iPhone-t. Mivel azonban ez a hír éppen április 1-jén jelent meg, sokak kételkednek valóságtartalmában.","shortLead":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik...","id":"20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76447d6a-c242-4bb6-b90b-66055783a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","timestamp":"2018. április. 03. 19:00","title":"Áprilisi tréfa csak, hogy az Apple is megcsinálja a fizikai Home gombot az iPhone X-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]