[{"available":true,"c_guid":"e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek életük első nyuszijának.","shortLead":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek...","id":"20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff1edaf-4dac-4b14-a1b5-4e69d38c0fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","timestamp":"2018. április. 04. 08:12","title":"Álhíroldal terjesztett hazugságot a debreceni négyes ikrekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják véleményüket az új táskájukra.","shortLead":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják...","id":"20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973dea3a-bddd-4824-b138-cf97ef432651","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","timestamp":"2018. április. 03. 22:01","title":"Iskolai lövöldözés: felháborodtak a diákok az átlátszó hátizsákok bevezetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Modellként ismerte meg az ország, majd színészként nyerte el Törőcsik Mari barátságát a ma London mellett élő Cseh Anna Marie. Ő az ügyvédet alakító főszereplője a romagyilkosságokról szóló Genezis című, hamarosan a mozikba kerülő filmnek.\r

","shortLead":"Modellként ismerte meg az ország, majd színészként nyerte el Törőcsik Mari barátságát a ma London mellett élő Cseh Anna...","id":"201812_cseh_anna_marie","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9033b53-1a06-47ad-9e28-33fdd8e2c366","keywords":null,"link":"/kultura/201812_cseh_anna_marie","timestamp":"2018. április. 02. 20:00","title":"\"Hogyan lehet Európa szívében olyan mértékű a gyűlölet, hogy gyilkosságokba torkollik?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","shortLead":"A szaúdi trónörökös olyat mondott zsidókról, amit arab vezető még nem ejtett ki a száján. És Irán is megkapta a magáét.","id":"20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a28c612-aebb-4ec2-8786-81b06e5f83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddaac4-e39b-4a60-a8d2-4c55edcca444","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_mohamed_bin_szalman_izrael","timestamp":"2018. április. 03. 13:15","title":"Ilyet arab vezető még nem mondott a zsidókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c10097-bd83-428c-8279-8aebe21fe43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Minority Safe Pack aláíróinak fele Magyarországon él.","shortLead":"A Minority Safe Pack aláíróinak fele Magyarországon él.","id":"20180404_Kisebbsegi_kezdemenyezes_osszejott_eleg_alairas_de_ez_nem_garancia_semmire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c10097-bd83-428c-8279-8aebe21fe43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a37188-bc24-484e-9403-29f847a04219","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kisebbsegi_kezdemenyezes_osszejott_eleg_alairas_de_ez_nem_garancia_semmire","timestamp":"2018. április. 04. 09:55","title":"Kisebbségi kezdeményezés: összejött elég aláírás, de ez nem garancia semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait...","id":"20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd1b71-b247-434d-92c7-869a7b234e0b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","timestamp":"2018. április. 04. 10:33","title":"Kismamaként visszamenne dolgozni? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","id":"20180402_halalos_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1cedb-d634-4153-8de7-174f61fe0e41","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 02. 23:41","title":"Halálos balesettel zárult a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]