[{"available":true,"c_guid":"642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről, Balogh Jánosról hangfelvétel került nyilvánosságra, melyen fiktív számlázásra próbált rávenni egy vállalkozót, és „Flóri” harmincmilliárdos pénzelvételéről is beszélt. Videó.","shortLead":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről...","id":"20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2243bf-038f-4fc2-a0cf-273f4993faae","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","timestamp":"2018. április. 04. 09:26","title":"\"Szégyellünk titeket\": Fiatal roma értelmiségiek tüntettek az ORÖ ellen a hangfelvétel-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","shortLead":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","id":"20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cab3d-74e2-4fd1-abd8-ddaaf1fc53e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Köpködő fekete lyukat ilyen részletességgel még sosem sikerült megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238a47b2-f8bb-4a25-bf03-eda3810dc6fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest belvárosában fotózta le olvasónk, ahogy a járőröknek kellett tolnia egy lerobbant rendőrautót.","shortLead":"Budapest belvárosában fotózta le olvasónk, ahogy a járőröknek kellett tolnia egy lerobbant rendőrautót.","id":"20180403_Foto_Rendorok_toltak_egy_lerobbant_rendorautot_reggel_a_belvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238a47b2-f8bb-4a25-bf03-eda3810dc6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de01952b-788a-49c2-9054-b10255b27669","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_Foto_Rendorok_toltak_egy_lerobbant_rendorautot_reggel_a_belvarosban","timestamp":"2018. április. 03. 09:39","title":"Fotó: Rendőrök toltak egy lerobbant rendőrautót reggel a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","id":"20180402_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1cedb-d634-4153-8de7-174f61fe0e41","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 02. 23:41","title":"Halálos balesettel zárult a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési adagot pár percen belül elkapkodták.","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési...","id":"20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42942ec0-b1d2-4459-b617-7074932901db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","timestamp":"2018. április. 03. 16:59","title":"Pillanatok alatt elkapkodták a Xiaomi eddigi legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is beszerelhető változattal. Brutális erőt ígérnek.","shortLead":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is...","id":"20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7d32ab-59da-4c96-acdc-2e70461034f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","timestamp":"2018. április. 04. 07:02","title":"Jó hír: jönnek a brutálisan gyors laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]