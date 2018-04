Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"vilag","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/vilag/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. április. 02. 10:00","title":"Bugár Béla: „Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk; ilyenkor az elvárásokhoz igazodnak, és Szajcz Ágnes pszichológus szerint az ebből következő csapdahelyzet egész életen át elkísérheti őket.","shortLead":"Legyenek szépek, okosak és sikeresek! A gyerekek előbb-utóbb megtörnek, ha a szüleik túl nagy nyomást helyeznek rájuk...","id":"20180402_Bezzeggyerekek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1399b31b-9649-464b-a3e6-8f0c36aa1b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e12e80-02db-482d-b538-a52a61133d65","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Bezzeggyerekek","timestamp":"2018. április. 02. 15:00","title":"Bezzeggyerekek: amikor a szülő csak a tökéletességet tudja elfogadni...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint általános félelem uralkodik az országban, miközben az államnak kedves barátok mindent felvásárolnak. ","shortLead":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint...","id":"20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baab15be-9506-4df9-bba1-b33a072134be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","timestamp":"2018. április. 03. 20:57","title":"Így vált diktatórikus játszótérré Orbán Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","shortLead":"A propagandaminiszter jól megmagyarázta, hogy miért titokban járja Orbán Viktor kormányfő az országot már hetek óta. \r

","id":"20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3373056-b615-4e71-a335-77d1a14701b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Rogan_Az_embereket_szeretnenk_megszolitani_nem_az_ujsaigrokat","timestamp":"2018. április. 02. 19:53","title":"Rogán: Az embereket szeretnénk megszólítani, nem az újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves fiú szenvedett életveszélyes sérülést.","shortLead":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves...","id":"20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7e061-a17a-4ba0-b5bd-87fd56950866","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","timestamp":"2018. április. 03. 16:52","title":"Újabb megrázó gyilkosságot követtek el Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért a lámpacserék utánra – írja a Direkt36.","shortLead":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért...","id":"20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848771a-34fe-4f22-9a07-1f9886072291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","timestamp":"2018. április. 03. 13:08","title":"Elios-ügy: nem teljesültek a beígért nagy megtakarítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]