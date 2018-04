Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió
Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.
2018. április. 04. 14:05

Napokon belül börtönbe vonul a volt brazil elnök
Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága úgy döntött, a korrupcióval vádolt politikus nem maradhat szabad lábon a jogerős ítélet meghozataláig sem. Lula szerint így akarják megakadályozni a választáson való indulását.
2018. április. 05. 10:28

Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör
A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó" madarak szezonja.
2018. április. 04. 16:24

Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban
Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án.
2018. április. 04. 09:03

Álruhában járja az utakat az új Renault Clio
A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autoszalon egyik legfontosabb premierje lesz.
2018. április. 04. 11:21

Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét
Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.
2018. április. 04. 15:27

Újabb megrázó gyilkosságot követtek el Londonban
Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves fiú szenvedett életveszélyes sérülést.
2018. április. 03. 16:52

A grönlandi bálna egy csomó dallamot tud
A grönlandi bálna annyiféle dallam kibocsátására képes, hogy muzikalitása egyedülálló a cetek világában - számolt be a BBC hírportálja egy új kutatás eredményéről.
2018. április. 04. 20:30 Lula szerint így akarják megakadályozni a választáson való indulását.","shortLead":"Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága...","id":"20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a8765c-4efe-4099-98ea-3ae8ddeae251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e62e44-a0b4-414e-9777-19caeda726e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 05. 10:28","title":"Napokon belül börtönbe vonul a volt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","shortLead":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","id":"20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3f3397-3557-49e2-b3a4-af83fef917ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","timestamp":"2018. április. 04. 16:24","title":"Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án. ","shortLead":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról...","id":"20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a7d449-2003-4bc4-af75-f784d7f3408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","timestamp":"2018. április. 04. 09:03","title":"Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik legfontosabb premierje lesz.","shortLead":"A Renault Clio legújabb generációja már ötödik lesz, a sorban és várhatóan az idei Párizsi Autószalon egyik...","id":"20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1f6ef2-e57c-4121-9ba6-0bb8f4e1b6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad189eb3-20e5-406f-a44a-94be1fca5fb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_renault_clio_parizs_autoszalon","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Álruhában járja az utakat az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125d640-3785-4f42-b752-2afdf0212326","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves fiú szenvedett életveszélyes sérülést.","shortLead":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves...","id":"20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7e061-a17a-4ba0-b5bd-87fd56950866","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","timestamp":"2018. április. 03. 16:52","title":"Újabb megrázó gyilkosságot követtek el Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346ee30e-f576-47d9-a81e-123deefab597","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A grönlandi bálna annyiféle dallam kibocsátására képes, hogy muzikalitása egyedülálló a cetek világában - számolt be a BBC hírportálja egy új kutatás eredményéről.","shortLead":"A grönlandi bálna annyiféle dallam kibocsátására képes, hogy muzikalitása egyedülálló a cetek világában - számolt be...","id":"20180404_A_gronlandi_balna_egy_csomo_dallamot_tud","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346ee30e-f576-47d9-a81e-123deefab597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd59a80-807e-4df5-844b-b35bac78bb71","keywords":null,"link":"/elet/20180404_A_gronlandi_balna_egy_csomo_dallamot_tud","timestamp":"2018. április. 04. 20:30","title":"A grönlandi bálna egy csomó dallamot tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]