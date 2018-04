Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","shortLead":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","id":"20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8fe051-30d6-4439-8ecd-011f6f0507c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Egyre közelebb a kártyazárolások dátuma, több milliárd forintot buknak majd a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","shortLead":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","id":"20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7da24-c912-4f3a-9efa-aa71369f623e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","timestamp":"2018. április. 03. 20:42","title":"Közmunkát ígért a polgármester az ukránok bejelentéséért cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása szerint több, szokatlan kijelentés is elhangzott a miniszterelnöktől szavazásra buzdító beszédeiben.","shortLead":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása...","id":"20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6475d6a3-6715-4a33-92d2-51d400d47882","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","timestamp":"2018. április. 03. 16:43","title":"\"Ne higgyenek a fölméréseknek\" - üzente Orbán újabb turnéállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya elleni mérgezéses merényletet. A dél-angliai Salisburyben végrehajtott március 4-ei gyilkossági kísérletben a még a Szovjetunió által kifejlesztett Novicsok idegmérget használták. ","shortLead":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki...","id":"20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acb9cfa-5352-4c2a-ad5f-1d3e9dd17a67","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","timestamp":"2018. április. 04. 17:47","title":"A britek perverznek minősítették az orosz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001fa8d3-43f1-4ae4-9c9d-94a33144a923","keywords":null,"link":"/itthon/201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","timestamp":"2018. április. 05. 11:30","title":"Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves fiú szenvedett életveszélyes sérülést.","shortLead":"Egy órán belül két lövöldözés tört ki Londonban. Az egyikben egy 17 éves lány életét vesztette, a másikban egy 16 éves...","id":"20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7e061-a17a-4ba0-b5bd-87fd56950866","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Ujabb_megrazo_gyilkossagot_kovettek_el_Londonban","timestamp":"2018. április. 03. 16:52","title":"Újabb megrázó gyilkosságot követtek el Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De így is toronymagasan vezetnek a Publicus szerint is. Az MSZP enyhén növekedett, ahogy a Jobbik is. Elkezdtek számháborút vívni a közvélemény-kutatók.","shortLead":"De így is toronymagasan vezetnek a Publicus szerint is. Az MSZP enyhén növekedett, ahogy a Jobbik is. Elkezdtek...","id":"20180405_Olvad_a_Fidesz_tabora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf887400-5a9a-4d75-8b71-583c492617e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Olvad_a_Fidesz_tabora","timestamp":"2018. április. 05. 12:35","title":"Olvad a Fidesz tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea63799-b9c4-44ee-9d7e-8125322c6c03","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Orbán egész rendszere hazug politikai konstrukció. Azt hirdeti, hogy nemzeti felemelkedést, középosztályosodást szolgál, miközben a szegényektől elvéve és a közepes jövedelműek stagnáló életszínvonalát garantálva a legfelső két jövedelmi tized gazdagodását: beleértve saját és politikai szűkebb családja nábobbá válását valósítja meg.","shortLead":"Orbán egész rendszere hazug politikai konstrukció. Azt hirdeti, hogy nemzeti felemelkedést, középosztályosodást...","id":"20180404_Csillag_Istvan_Mar_hasadoznak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea63799-b9c4-44ee-9d7e-8125322c6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9f338f-bf67-4617-a35e-a769db81bd14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Csillag_Istvan_Mar_hasadoznak","timestamp":"2018. április. 04. 12:40","title":"Csillag István: Már hasadoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]