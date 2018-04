Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","shortLead":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","id":"20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a5870-5b4a-45ef-9ce7-e4780d19c1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Elon Musk nem bír leállni – megmutatta a Tesla tequilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosházán homokszem került a visszalépést koordináló gépezetbe.","shortLead":"Orosházán homokszem került a visszalépést koordináló gépezetbe.","id":"20180404_Van_egy_kis_baj_Oroszhazan_az_MSZPP_jeloltje_nem_akar_visszalepni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde3c5e6-ff85-430e-9fbc-78ac9d6519fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Van_egy_kis_baj_Oroszhazan_az_MSZPP_jeloltje_nem_akar_visszalepni","timestamp":"2018. április. 04. 16:46","title":"Van egy kis baj: Orosházán az MSZP–P jelöltje nem akar visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A-világbajnokság előtt.","shortLead":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió...","id":"20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efc4982-849c-4892-91d6-59586fefe6b6","keywords":null,"link":"/sport/20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","timestamp":"2018. április. 04. 21:39","title":"Hosszabbításban győzte le az osztrákokat a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"","category":"kultura","description":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","shortLead":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","id":"20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5ec6-adff-4968-a337-e5b78b2bccb6","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","timestamp":"2018. április. 04. 12:51","title":"Kórházba került az Austin Powers színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények szerint hamarosan elérhetjük a szingularitást – azt az állapotot, amikor a gépek okosabbak lesznek, mint az ember – ami száz év alatt húszezer évnyi fejlődést hozhat – fogalmazott előadásában Pintér Róbert, az eNet kutatási igazgatója a SMART 2018 konferencián tartott előadásában.","shortLead":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények...","id":"20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0414d0-380d-48f5-a243-959117eb046c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","timestamp":"2018. április. 05. 23:23","title":"20 000 évnyit fejlődhetünk a következő 100 évben, és munka nélkül is lehet fizetésünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé kortyolgatása mellett? A legtöbben az időhiány és kényelmi szempontok miatt választják az online tanulást, de sokak számára a digitális tananyagok, a Skype-órák, a videós előadások jelentik a tanulás egyetlen elérhető formáját. Miért jelent segítséget az e-learning a kórházi ápolásra szoruló diákok vagy éppen a fogyatékossággal élő hallgatók számára? Utánajártunk. ","shortLead":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé...","id":"20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47dd1b-592a-47ef-82d9-31d84000e654","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","timestamp":"2018. április. 05. 15:00","title":"Ez a megoldás diákok milliói számára: erre (is) jó az online oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]