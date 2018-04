Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.

Ha valaki iskolásként rászokik valamelyik tabletre/operációs rendszerre, később is jó eséllyel megmarad mellette. Nem véletlen, hogy az Apple is szívesen betörne erre a „piacra”, amelyen egyébként az eszközök több mint 60 százalékán a Chrome OS fut. Ennek jegyében mutatta be az almás cég a múlt hónap végén egy chicagói oktatási rendezvényen 2018-as, olcsóbb iPadjét, amelyet az iskolásoknak szán.

9,7”-es kijelző, 2 GB RAM, 10 órányi akkumulátoros üzemidő, 329 dolláros ár (iskoláknak 299 dollár) jellemzik az új iPadet, illetve az, hogy támogatja az Apple Pencilt, illetve minden olyan stylust, amelyik képes együttműködni az iPaddel. Az Apple Pencil nem olyan olcsó, 99 dollárba kerül, viszont a Logitech újdonsága, a Logitech Crayon feleannyiért kapható, és mivel az Apple és a Logitech együttműködésének köszönhetően az iPaddel is használható, jó választás lehet az iskoláknak. Ráadásul az Apple az iWorks appot is frissítette, így mind a Pencillel, mind a Crayonnal lehet használni. Az Apple egyébként 200 GB ingyenes iCloud tárhelyet is ad új tabletje mellé.

Mindeközben a Google is kihúzott egy nyulat a kalapból: ugyancsak március végén mutatták be az Acer Chromebook Tab 10-et, a világ első tabletjét, amelyen Chrome OS fut. A tablet specifikációi sok hasonlóságot mutatnak az új iPadével (bár a RAM itt 4 GB), és az ára is pontosan 329 dollár.

Az mindenképpen az Apple malmára hajtja a vizet, hogy sok szülő használ otthon iPadet, így gyerekeik számára is ismerős ez az eszköz, a Chrome OS elterjedtsége az iskolákban viszont a másik tablet számára kedvező. Azt egyelőre nem tudni, mikor érkezik a Chromebook Tab 10 az iskolákba, de arra valószínűleg figyelnek, hogy alternatívaként ott legyen, amikor az iskolák leadják jövő évi rendeléseiket.

