Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény megérkezéséig.","shortLead":"Összeszedtünk néhány olyan mobilos játékot, amivel jól elszórakozhatunk a vasárnapi voksolásig, illetve az eredmény...","id":"20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb95c72-55fa-44a1-8b36-1bb107dfee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111d7e7-2a1c-4b22-ab98-19b4a3a2715e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_valasztas_2018_alkalmazas_telefonos_jatek_letoltes","timestamp":"2018. április. 06. 15:03","title":"Mutatunk 4 telefonos játékot, melyekkel remekül elütheti az időt a választási eredmény befutásáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti választásokra. Ha Orbán Viktornak és pártjának sikerül újabb győzelmet besöpörnie, abból erőt meríthetnek Európa populista erői az Al-Dzsazíra helyzetjelentése szerint. ","shortLead":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti...","id":"20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd3356a-e4c2-4415-a335-d7f883c5d00c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","timestamp":"2018. április. 06. 10:45","title":"Lelket önthet Orbán az európai populistákba, ha vasárnap újra győzni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz, a DK és az MSZP gyűlésén. A finisben arra voltunk kíváncsiak, vajon átment-e AZ üzenet, azaz mit gondolnak az egyes oldalak szimpatizánsai arról, mi a választás tétje?","shortLead":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz...","id":"20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1138d93-1793-41a3-b7d3-f0b8bbce4367","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","timestamp":"2018. április. 07. 08:11","title":"Orbán vagy turbán, vagy fasiszta a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk meg az oldalon, ezért eltörlik ezeket a lehetőségeket.","shortLead":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk...","id":"20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b710272-a71c-48d7-965f-2e2076c0ba5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","timestamp":"2018. április. 06. 07:02","title":"Szigorít a Facebook, mostantól nehezebben kereshet és találhat rá ismerőseire az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Mesterházy Attila több mint tizenöt kérdést tett fel Kósa Lajosnak a „csengeri háztartásbeli” nő ügyével kapcsolatban, de a tárca nélküli miniszter nem akart hosszasan, egyenként vacakolni a válaszadással. Készített inkább egy „összefoglaló választ”.","shortLead":"Az MSZP-s Mesterházy Attila több mint tizenöt kérdést tett fel Kósa Lajosnak a „csengeri háztartásbeli” nő ügyével...","id":"20180405_kosa_lajos_a_parlamentben_sem_szereti_ha_a_csengeri_ugyrol_kerdezik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438ac8e7-556a-4331-97ea-fb7753e1f85e","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_kosa_lajos_a_parlamentben_sem_szereti_ha_a_csengeri_ugyrol_kerdezik","timestamp":"2018. április. 05. 18:48","title":"Kósa Lajos a parlamentben sem szereti, ha a csengeri ügyről kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt vezetője, akinek ikertestvére is a szerencsétlenül járt gépen utazott. Most kiderül, hogy kiderül-e bármi újdonság a nyolc éve történt balesetről.","shortLead":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt...","id":"20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba21fef-d4ca-43d4-b4ed-938decff9ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","timestamp":"2018. április. 05. 18:00","title":"Mi történt 2010-ben Szmolenszkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. Sokat elárul róla, hogy egy héttel később alig akartunk kiszállni belőle. ","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk...","id":"20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48168434-4ae7-4e93-b867-77f4f4310722","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","timestamp":"2018. április. 07. 10:00","title":"Volvo XC40 teszt: ez az Év Autója, és ezzel mi nem is vitatkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]