[{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","shortLead":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","id":"20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd9854b-5664-4911-8e54-26897d864d85","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","timestamp":"2018. április. 05. 13:42","title":"Megépítették: itt a kacsalábon forgó palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","shortLead":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","id":"20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de1681-c9fd-4fec-b442-80ce92d14acd","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","timestamp":"2018. április. 06. 12:09","title":"„Bűncselekmény graffitizni”: ezért nem fizetett a H&M a művésznek, akinek az alkotását használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépett a gödöllői szocialista jelölt az LMP-s javára. Az MSZP kampányzáróján elkaptuk a pártelnököt, aki szerint nincs megállapodás.","shortLead":"Visszalépett a gödöllői szocialista jelölt az LMP-s javára. Az MSZP kampányzáróján elkaptuk a pártelnököt, aki szerint...","id":"20180406_Megis_megallapodott_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2e4b1a-d1ce-4099-92be-c9c9b966e4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Megis_megallapodott_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 06. 16:23","title":"Mégis megállapodott az MSZP és az LMP? Egyre nagyobb a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","shortLead":"Van köztük pelikán, majom, emberi alakok is. ","id":"20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f639ef71-5a26-4777-abf1-862d1bdda5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db85062-dfc7-4462-8c70-56f784d4a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_Ujabb_50_rejtelyes_alakzatot_talaltak_a_Nazcavonalaknal__video","timestamp":"2018. április. 06. 20:44","title":"Újabb 50 rejtélyes alakzatot találtak a Nazca-vonalaknál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","shortLead":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","id":"20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf76692-1424-4561-9838-0c0b85a12864","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","timestamp":"2018. április. 07. 08:35","title":"„Szavazz rám, és beváltom minden reményed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","shortLead":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","id":"20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434b69b-94b2-48bb-8573-6578bb6bc523","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","timestamp":"2018. április. 05. 20:40","title":"Orbán: A sorosisták = kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás az első két hónapban tekintélyes hiányt mutat.","shortLead":"A választások előtt sebtében szétosztott közpénzekkel kedveskedik a kormány országnak-világnak. Pedig az államháztartás...","id":"201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70ba0a6-052c-4cde-b98a-673d8f56df07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e25a8b-6111-428c-8b38-0f8404d7c8b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__allami_penzosztas__szeles_gabor__nemzeti_oltoanyaggyar__tavaszi_terepmunka","timestamp":"2018. április. 07. 07:30","title":"Minden pénzt megért a kormánynak a választási hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]