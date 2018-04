Eddigi éveinek alighanem legsúlyosabb válságát éli most a Facebook, a hetekkel ezelőtt kipattant Cambridge Analytica-botrány pedig még mindig érezteti hatását. A történteket azóta számos kisebb ügy tetőzte, köztük egy igen aggasztó is. Kiderült ugyanis, hogy a Facebook felsővezetőinek régóta lehetőségük van rá, hogy más Facebook-/Messenger-fiókjából töröltessenek már elküldött üzeneteket. És erre vonatkozóan soha nem közöltek semmit, lényegében titokban tartották.

Az ügy nyilvánosságra kerülése után a Facebook igyekezett választ adni a miértékre, de a helyzetet sokkal inkább úgy látták menthetőnek, ha bejelentik: a funkciót mindenki számára elérhetővé teszik majd. Hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, egyelőre nem tudni, a TechCrunch információi szerint leghamarabb is csak hónapok múlva lehet róla szó. Annyi azonban már most bizonyos, hogy az élesítésig a Facebook részéről ígéretet tettek arra, hogy sem Zuckerberg, sem más felsővezető üzenetét nem fogják utólag kitörölni.

Az egyik lehetséges megoldás, hogy a Facebook olyan rendszert vezet be, amely meghatározott időhöz köti majd ezeknek az üzeneteknek az olvasását. Ha ez a bizonyos idő letelt, az elküldött üzenet mind a feladó, mind pedig a címzett postaládájából eltűnik. Mindez persze csak a gondolatokkal való játék, hiszen a Facebook egyelőre semmit nem árult el a funkcióról. De ennél akár tovább is léphetnek: úgy is megoldhatják, hogy utólag is dönthessünk úgy, hogy töröljük a már elküldött üzeneteinket a címzettnél. Ilyenre egyébként hónapok óta van már mód a szintén a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp üzenetküldőben, illetve a Viberen is.

