Sok millió dollárt kárt okoztak már a zsarolóvírusok nagyvállalatoknak, kórházaknak, energetikai létesítményeknek és persze a magánszemélyeknek is. Különösen kedvelt célpontja az ilyesfajta vírusok íróinak az Office 365, ez ugyanis a legszélesebb körben használt irodai programcsomag. Azonban a Microsoft most lépett, és egy sor új biztonsági funkciót vezetett be, hogy felhasználói nyugodtan dolgozhassanak.

A most bejelentett funkciók eredetileg az üzleti OneDrive (OneDrive for Business) számára készültek, azonban a szoftveróriás elérhetővé teszi mindazok számára, akik az Office 365 előfizetői.

Mostantól kezdve lehetőség lesz a fájlok egyszerű visszaállítására, ugyanis a programcsomag engedni fogja a felhasználóknak, hogy a OneDrive teljes tartalmát egy korábbi időpontoknak megfelelően állítsa vissza (egy hónapon belül), ez jól jöhet véletlen fájltörlés vagy zsarolóvírus támadása esetén. Új biztonsági funkció is kerül a csomagba, amelyik felismeri a ransomware-támadást, és erről e-mailben, mobilra vagy az asztalra küld értesítést, és ekkor léphet életbe az előbb említett mentési funkció.

© Vade Secure

Emellett az irodai programcsomag három új funkciót is bevet a személyes adatok védelme érdekében. Jelszóval lehet védeni a megosztott éinkeket, ami megakadályozza az ezekhez történő jogosulatlan hozzáféréseket. Az e-mailek (Otulook) végponttól végpontig tartó titkosítása lehetővé teszi, hogy még véletlenül se olvassanak bele a fontos levelekbe. Arra is lehetőség lesz, hogy a felhasználó korlátozhassa az Outlookból történő e-mail-küldéseknél a továbbítás funkciót. Ráadásul az e-mailhez csatolt bármelyik Office-dokumentum titkosítva lesz még letöltés után is, így tényleg csak az férhet hozzá, akinek ez engedélyezett.

A fájl-visszaállítási és zsarolóvírusok elleni védelem napokon belül elérhető lesz az Office 365-ben, a magánszféra védelméhez kapcsolódó új funkciók pedig heteken belül megérkeznek.