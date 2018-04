Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94ba65dd-3cae-4c20-b119-d02e65bf48a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bíróság elé állítási javaslattal fejeztek be egy ittas állapotban balesetet okozó férfi ellen indított nyomozást.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bíróság elé állítási javaslattal fejeztek be egy ittas állapotban balesetet okozó férfi ellen...","id":"20180408_reszeg_sofor_baleset_suzuki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ba65dd-3cae-4c20-b119-d02e65bf48a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b6e1d3-e924-4090-b961-333d3a8ac437","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reszeg_sofor_baleset_suzuki","timestamp":"2018. április. 08. 17:46","title":"Fotók: 4 autót tört össze a részeg veszprémi suzukis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán kormányszóvivő egy általa mókásnak vélt animált képpel zárta a pártja számára sikeres napot a Twitteren.","shortLead":"Kovács Zoltán kormányszóvivő egy általa mókásnak vélt animált képpel zárta a pártja számára sikeres napot a Twitteren.","id":"20180409_kovacs_zoltan_maris_mokas_hangulatba_kerult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905a983e-79b8-45f6-be7f-181f3451d70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc16fe-a052-4203-86ca-2c8b1e81dba8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_kovacs_zoltan_maris_mokas_hangulatba_kerult","timestamp":"2018. április. 09. 00:08","title":"Kovács Zoltán máris mókás hangulatba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán, a vasárnapi Bahreini Nagydíjon.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán...","id":"20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790f8e33-ae5f-4148-a260-542ee5fe200f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","timestamp":"2018. április. 08. 19:07","title":"Véget ért a Bahreini Nagydíj, ez lett a befutók sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","shortLead":"Legyőzték a Vasast, először nyertek 2018-ban a bajnokságban.","id":"20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1d43c-6e57-4d8e-99bc-2342d47fcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d411131-25c6-4ad7-b274-23dca1477d3a","keywords":null,"link":"/sport/20180407_eloszor_nyert_iden_a_felcsut_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. április. 07. 19:25","title":"Olyasmi történt a Felcsúttal, amire idén még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]