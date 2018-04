Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. Orbán Viktor odacsörgött és megmondta, kire kell szavazni – videó Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: nem türelmet kérne a választóktól, és ígérete szerint sokat dolgoznak, ha bizalmat kapnának. Az ígért intézkedések között szerepel Paks II. szerződésének felmondása, az antikorrupciós ügynökség létrehozása és a minimálbér adómentessé tétele. Karácsony Gergely bemutatta száznapos programját Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt. Van, aki csak Orbánt ismeri. Roma-napi pörköltrotyogás csipetnyi migránsozással Makón A jó idő miatt tele volt a környék. Három ember meghalt és sokan megsérültek. A támadó valószínűleg egy pszichés gondokkal küszködő német férfi volt, aki a helyszínen lelőtte magát. Tömegbe hajtott egy kisteherautó Münsterben, egy labilis német férfi vezette Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll. Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul