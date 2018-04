Nem ez az első eset: Elon Musk után most az Apple társalapítója, Steve Wozniak is úgy döntött, elhagyja a Facebookot az oldalt érintő botrány miatt.

A felhasználók életük minden kis részletét felteszik a Facebookra, az oldal pedig rengeteg (hirdetési) pénzt csinál ezekből. A nyereség a felhasználókkal kapcsolatos információkból származik, de a felhasználók ebből semmit sem kapnak – írta Wozniak egy e-mailben a USA Todaynek.

Wozniak inkább fizetne a Facebookért, mint hogy személyes adatait reklámozási célokra használják. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat, hogy dicsérje az Apple-t a magánszféra tiszteletben tartása miatt- Az Apple a jó termékeiből csinál pénzt és nem a felhasználók adataiból, a Facebooknál viszont maga a felhasználó a termék- véli Wozniak. Ezek miatt a társalapító a napokban deaktiválta Facebook-fiókját, arra hivatkozva, hogy több negatívumot, mint pozitívumot hozott számára a legnagyobb közösségi oldal, és a továbbiakban a jó öreg e-mail és SMS útján tartja majd a kapcsolatot ismerőseivel.

A deaktiválás egyébként nem jelentette azt, hogy törölte volna Facebook-fiókját. Nem bánja, hogy búcsúznia kell mintegy 5000 Facebook-ismerősétől, akik közül sokat nem is ismer személyesen, de nem szeretné teljesen feladni a „stevewoz” nevet, nehogy valaki, akár egy másik Steve Wozniak megkaparintsa.

Amúgy korábban Tim Cook is elmondta a véleményét a Facebook-botrányról, amikor megkérdezték tőle, mit tenne akkor, ha most ő lenne a Facebook vezérigazgatója. Azt válaszolta: nem kerültem volna ilyen helyzetbe. Azt is hozzátette, hogy ők minden alkalmazásnál figyelnek arra, hogy azok ne sértsék meg a cég adatvédelmi szabályzatát. Cook a közösségi oldalak gyakorlatát is megkérdőjelezte, amennyiben pénzre váltják a felhasználók személyes adatait.

Zuckerberg később visszavágott, és „rendkívül ostobának” nevezte Cook szavait. „Ha olyan szolgáltatást akarunk létrehozni, ami nem csupán a tehetősek kiváltsága, akkor meg kell találnunk azt a bevételi forrást, amit a felhasználók megengedhetnek maguknak” – mondta.