Az ichtioszauruszok akár 26 méteresre is megnőttek, tehát a kék bálnánál is hatalmasabbak voltak. Egy nemzetközi kutatócsoport egy Nagy-Britanniában talált alsó állkapocscsont fosszíliát vizsgálva jutott erre az eredményre, melyről a PLOS One című tudományos lapban számoltak be. Kutatásuk azt is bebizonyította, hogy a Nagy-Britanniában talált hasonló csontok nem dinoszauruszokhoz tartoztak. Sokáig ugyanis ezt feltételezték a csontok hatalmas mérete miatt.

Dean Lomax, a Manchesteri Egyetem kutatója és munkatársai 2016-ban a délnyugat-angliai Lilstockban találták az állkapocscsontot. Az egyméteres csontra öt részre törve bukkantak rá. Más ichtioszaurusz-csontokkal összehasonlítva következtettek a kutatók az ősi állat méreteire.

A halgyíkok, vagy ichtioszauruszok domináns vízi hüllők voltak a jura kori tengerekben. Elevenszülők voltak, még az utódok világrahozatalakor sem hagyták el a vizet. Húsevőként főként hüllőkkel, halakkal, tengeri ízeltlábúakkal táplálkoztak.

Az ichtioszaurusz-fosszíliák nagyon gyakoriak Nagy-Britanniában, nemrég egy hasában 6-8 embriót hordozó vemhes halgyík fosszíliáját mutatták be szakértők.