Az elmúlt években több cég is bejelentekezett már arra, hogy valamilyen megoldással ingyenes internetet biztosítson a világ számára. A Google ballonok segítségével hozná ezt össze, a Facebook drónról szórná a biteket, Elon Musk pedig a világűrből sugározna netet a Földre. Igaz, ő valamelyest kakukktojás, hiszen pénzért, de még így is olcsón kínálná szolgáltatását.

Hogy ezekre a megoldásokra mennyire nagy szükség van még a jelenlegi helyzetben is, azt jól mutatja az az eset, ami március végén történt Mauritániában, és most járta körbe a világsajtót. A The Verge beszámolója szerint Afrika nyugati partjainál fekvő országban az ACE nevű tenger alatti adatkábel sérülése miatt közel 48 órán át egyáltalán nem volt internet, a környező 10 országban pedig jelentős mértékben romlott a szolgáltatás színvonala.

© BGP Data

Mindez annak köszönhető, hogy míg Mauritánáit ez a kábel köti be a világhálóba, a többi ország más kábelekre és útvonalakra is tudott támaszkodni, így ott valamelyest jobb volt a helyzet.

© DYN Research

A fenti táblázatból is jól látszik, a különböző országokban eltérő módon, de mindehol érezhetően beszakadt a net elérhetősége. Mauritániában volt a legrosszabb a helyzet, de Sierra Leone sem járt jól.

Hogy a vezeték hogyan és miért sérült meg, arról még nem érkeztek hírek, de gyakran cápák rágcsálják ezeket a kábeleket. Néhány éve videóra is vettek egy ilyen esetet, itt nézheti meg a felvételt.

