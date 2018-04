Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik kétharmados győzelem után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, ahol beszélt a terveiről is. Új kormány lesz, új emberekkel, új felosztással. Jön a Stop Soros törvény és lesznek további változások is, de elnöki rendszerben nem gondolkodik. Sok külföldi újságíró kérdezhetett, azonban például lapunk nem.","shortLead":"A harmadik kétharmados győzelem után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, ahol beszélt a terveiről is. Új...","id":"20180410_Orban_Eros_felhatalmazast_kaptunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bc1c96-1520-4f81-9962-c39b81ba20bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Orban_Eros_felhatalmazast_kaptunk","timestamp":"2018. április. 10. 12:19","title":"Orbán: Jelentős változások várhatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"„Ha valaki csak a saját közösségét képviseli és a másokét semmibe veszi, akkor a falnak megy.” A kínai elnök, Hszi Csin-ping figyelmeztetése az ázsiai Davos konferencián hangzott el, melyet Hajnan szigetén tartanak – Kína szubtrópusi részén.","shortLead":"„Ha valaki csak a saját közösségét képviseli és a másokét semmibe veszi, akkor a falnak megy.” A kínai elnök, Hszi...","id":"20180410_Ilyen_finoman_meg_nem_kuldtek_el_a_francba_Trump_elnokot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b9d-7b31-40ac-a0a3-0a79318b851d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ilyen_finoman_meg_nem_kuldtek_el_a_francba_Trump_elnokot","timestamp":"2018. április. 10. 11:00","title":"Ilyen finoman még nem küldték el a francba Trump elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","shortLead":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","id":"20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65fb37-d18a-471f-a4e9-b10c96ca26a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","timestamp":"2018. április. 09. 14:31","title":"Jean-Claude Juncker már holnap a szőnyeg szélére állítja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","shortLead":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","id":"20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d243727-ea08-42ca-ae06-2188a496cc62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","timestamp":"2018. április. 09. 10:54","title":"Ez történik, ha egy 53 méter magas épület rossz irányba dől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány elgondolkodtató tény.","shortLead":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány...","id":"20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97981803-32f5-4142-a44d-15d79ee388d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","timestamp":"2018. április. 09. 17:50","title":"A tízmillió politológus országa lesre futott a magas részvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66776ed-c507-4a85-9ae7-8e90c57e2104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Elég egy telefon, hogy megoldja a helyzetet.","shortLead":"Elég egy telefon, hogy megoldja a helyzetet.","id":"20180410_Tobb_eve_megszunt_cegektol_kerheti_a_kamara_a_hozzajarulast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66776ed-c507-4a85-9ae7-8e90c57e2104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455483ef-7806-481d-b52e-01803abdd9d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180410_Tobb_eve_megszunt_cegektol_kerheti_a_kamara_a_hozzajarulast","timestamp":"2018. április. 10. 13:06","title":"Több éve megszűnt cégektől kérheti a kamara a hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több szavazatot kapott, mint négy évvel ezelőtt. A rendszerváltás utáni magyar politikában még soha nem nyert egy politikai erő háromszor egymásután, ráadásul ebből a három győzelemből számos tekintetben a mostani tekinthető a Fidesz legnagyobb sikerének – írta a választás utáni gyorselemzésében Török Gábor.","shortLead":"A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több...","id":"20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644432d-051a-4394-b377-9844613c20f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_torok_gabor_a_mostani_a_fidesz_legnagyobb_sikere","timestamp":"2018. április. 09. 05:35","title":"Török Gábor: A mostani a Fidesz legnagyobb sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]