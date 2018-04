Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","shortLead":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","id":"20180408_autopalya_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17936b18-79bd-46ad-af9c-0f059e8ee5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. április. 08. 15:11","title":"Ennél nagyobb ostobaságot még nem láttunk autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","shortLead":"Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje családjával együtt adta le voksát.","id":"20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04afaf8f-f6ad-46d8-a0c5-941f6965a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60badd-9f88-4dd6-b8d9-bdaa4af61a7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Gergely_csaladjaval_ment_szavazni__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 12:15","title":"Karácsony Gergely családjával ment szavazni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt biztosított a pártok bemutatkozására.","shortLead":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt...","id":"20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088e73e3-bbe1-4acd-bf8e-adc661a97619","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","timestamp":"2018. április. 08. 13:29","title":"A közmédia vezetője szerint hitelesen és pontosan tájékoztattak a kampány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi Räikkönen a csapat hibájából elütötte egyik szerelőjét.","shortLead":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi...","id":"20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46a1059-5d57-47f2-b6a7-487fb3378cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","timestamp":"2018. április. 09. 09:38","title":"Megbüntették a Ferrarit Räikkönen horrorbalesete miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete. Úgy tűnik, bejelentkezett a pártelnökségre.","shortLead":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete...","id":"20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff079f-22b1-4f00-8e87-33641e1c7244","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Toroczkai: \"Ha Vona úgy gondolja, nem végleg bukott meg, azzal kivégzi a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24534387-994e-4941-859e-f346695a6493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs Karácsony, de mi van helyette?","shortLead":"Nincs Karácsony, de mi van helyette?","id":"20180409_Felebredt_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24534387-994e-4941-859e-f346695a6493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c65b8a-efdd-4430-91e9-67c9db1e28cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Felebredt_az_MSZP","timestamp":"2018. április. 09. 10:25","title":"Felébredt az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]