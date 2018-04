Alighanem egy régi "játék" éledt újjá a legnagyobb közösségi oldalon, miután ismét megjelent két olyan bejegyzés, amely a hosszabb posztoknál is lényegesen több ideig tartó görgetést igényel, mire az ember a végére, pontosabban az aljára jut.

A most terjedni kezdett bejegyzések egyike egy jókora száz-, de inkább ezerlábút ábrázolt, mielőtt el nem tűnt. A másik, amely továbbra is elérhető, ennél is egyszerűbb, ugyanis még betűket sem tartalmaz.

Bár az eredeti megosztó személyét a legtöbb ilyen esetben igen nehéz beazonosítani, a szóban forgó furcsaságok több mint valószínű, hogy egy Omar Hf nevű Facebook-felhasználótól erednek - legalábbis az első bejegyzés alatti, 100 ezer felé közelítő megosztásokból ítélve alighanem ő lehetett a "játék" eredeti el/beindítója. (Az adatlapja szerint egy, a Twitch közösséghez tartozó streamerről van szó, aki az első, százlázbút ábrázoló poszt után egy másik, ugyanilyen különleges bejegyzést is útjára indított.)

És hogy mi értelme az ilyen posztoknak? Igazából semmi, mármint azontúl, hogy másokat biztosan az őrületbe kergethetünk vele. Na, persze ilyesmit egyáltalán nem javasolunk. Mutatjuk, miért:

