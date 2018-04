Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","shortLead":"Döcögősen haladnak a fizetéskönnyítési tárgyalások, nehéz bekerülni az eszközkezelős programra.","id":"20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf9fc5-558c-451a-88fa-0eadf4b01e09","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_nem_cikkeznek_roluk_de_meg_mindig_szivnak_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. április. 10. 11:22","title":"Már nem cikkeznek róluk, de még mindig szívnak a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van szükségünk ellenzékre.","shortLead":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van...","id":"20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e8d473-be57-4353-bfef-a038a169bb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","timestamp":"2018. április. 09. 17:25","title":"Hont: Mégis magyarnak számkivetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","shortLead":"Erről az útról elmondható, hogy szinte már csak nyomokban tartalmaz aszfaltot.","id":"20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95652a68-3bcb-4ce2-8ddf-d7be6ba81da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_a_nap_fotoja_sirjunk_vagy_nevessunk_a_katyuban_oromot_kereso_horgaszon","timestamp":"2018. április. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Sírjunk vagy nevessünk a kátyúban örömöt kereső horgászon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ételek és az alkohol, valamint a dohány drágulása húzta fel az inflációt.","shortLead":"Az ételek és az alkohol, valamint a dohány drágulása húzta fel az inflációt.","id":"20180410_Alacsony_maradt_az_inflacio_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_a_legjobban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb642c-9e78-43b5-96e7-6fbe3764d199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Alacsony_maradt_az_inflacio_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_a_legjobban","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Alacsony maradt az infláció, az alkohol és a dohány drágult a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67c1973-11bf-4a23-b7d1-d10728cee950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délben tartja első sajtótájékoztatóját Orbán az újból megnyert választások után. ","shortLead":"Délben tartja első sajtótájékoztatóját Orbán az újból megnyert választások után. ","id":"20180410_Rajtautesszeru_sajtotajekoztatot_tart_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67c1973-11bf-4a23-b7d1-d10728cee950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a1684e-fd3b-47db-863e-7d21678eae44","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Rajtautesszeru_sajtotajekoztatot_tart_Orban","timestamp":"2018. április. 10. 11:29","title":"Rajtaütésszerű sajtótájékoztatót tart Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán Viktor Magyarországa nem Európa jövőjét, hanem a haldokló múltat képviseli. ","shortLead":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán...","id":"20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581a217-e252-4b06-96e2-59d1725f2908","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","timestamp":"2018. április. 10. 18:49","title":"The Guardian: Orbán illiberális kleptokráciát csinált Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","shortLead":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","id":"20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358d6f9-efe4-4740-994f-38fa49448b82","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. április. 11. 07:39","title":"Indokoltak lennének a szankciók Magyarország ellen a Freedom House szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]