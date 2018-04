A HP bejelentette a világ második, Chrome OS-t futtató tabletjét (az első az Acer Chromebook Tab 10), ráadásul a HP-eszközhöz billentyűzet is csatlakoztatható, sőt stylus is használható hozzá. A Chromebook x2 nevére hallgató eszköz mindössze 1,4 kilogrammos és 15,3 mm vastag.

A tablet belsejében 7. generációs Intel Kaby Lake Core m3 processzor dolgozik 4 GB RAM-mal (ami opcionálisan akár 8 GB is lehet), 32 GB belső tárhellyel. és 10 órányi hálózatfüggetlen működési időről gondoskodik az akkumulátor. A kijelző felbontása 2400 x 1600 pixel, a hátoldali kamera 13 MP-es, az előlapi 5 MP-es.

© HP

Sztereó hangszórók is vannak az eszközön, mint ahogyan két C típusú USB port, és persze microSD kártyahely is van benne, amellyel 256 GB-ra bővíthető a belső tárhely. A gép vásárlói még 100 GB-nyi ingyenes Google Cloud tárhelyet is kapnak két évre. Ja, és 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is van a gépen. A Chrome OS-t futtató tablet az androidos appokkal is elboldogul, így van honnan letölteni alkalmazásokat.

Az 599 dolláros (körülbelül 150 ezer forintos) eszköz meglehetősen drágának tűnhet az egyéb Chromebookokhoz képest, azonban ha az ipad Pro 1067 dolláros (270 ezer forintos) árát nézzük, máris árnyaltabb a kép. A HP újdonsága júniustól érhető el.