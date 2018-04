A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még a holdraszállás nyomait is megnézhetjük.

Közel egy évtizeddel ezelőtt, 2009 júniusában lőtte fel a NASA a Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) nevű amerikai űrszondát. Az eszköz az azóta eltelt években folyamatosan a Holdat pásztázta, ennek köszönhetően megtalálták például az Apollo-program űrhajósainak lábnyomát is. Emellett azonban rengeteg felvételt készített az égitest felszínéről is, amelyekből most a NASA készített egy kis meglepetést.

A napokban közreadott videó 6 év nagy felbontású fotóiból áll össze. A 4K-s felvételt egyfajta "idegenveztés" a Holdon, amelynek minden fontosabb pontját megmutatják a szakemberek. Láthatjuk a kisebb-nagyobb krátereket (amelyek segíthetnek megérteni a tudósoknak az égitest fiatalkori vulkanikus tevékenységét), az ismertebb, a Földről is megfigyelhető helyszíneket, nem mellesleg pedig a holdraszállás eszközeit is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.