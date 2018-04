Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről mondott le, de a biztos egzisztenciát jelentő képviselőségből sem kér, a gesztusban van valami szokatlanul tisztességes. Ha viszont hosszabban is átgondoljuk a történteket, a lépés leginkább logikus.","shortLead":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről...","id":"20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373f5cf6-cd03-4980-aa8b-8c3d3d6e2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","timestamp":"2018. április. 11. 06:30","title":"Vona Gábor elfoglalta új pozícióját, mostantól ő a magyar politika sötét lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","shortLead":"A tuningolt X6-ost még egy kicsit feldobták. ","id":"20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6125f4d-eadf-485a-9c26-095c27f3f6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa01c96-a928-4f9d-b6d3-55265ef27b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_Tuning_BMW_X6_a_negyzeten","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Az egyébként is \"szerény\" BMW X6-osból aligha lehet ennél letaglózóbbat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2 reggeli műsorában reaktiválta magát, és egy füst alatt elmondta véleményét a Magyar Nemzet bezárásáról, az ellenzékről és álhírekről. De arra is biztatott, hogy mindenki nézze meg a Youtube-videót a kígyózó sorok miatt „átlényegült” Gyurcsányról.\r

","shortLead":"A kampány utolsó időszakában a nyilvánosság elől akár autóját amortizálva menekülő Kósa Lajos újra elemében van: a Tv2...","id":"20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8e574-65b8-4b49-97c8-03b07f4c50df","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Kosa_Lajos_visszatert_elo_adasban_karorvendett_Gyurcsanyon_es_Simicskan","timestamp":"2018. április. 11. 09:33","title":"Kósa Lajos visszatért: élő adásban kárörvendett Gyurcsányon és Simicskán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc Stadionban, aminek az építése látványosan halad – tudhattuk meg a Tv2 reggeli műsorából. A kampányfinisben átadott Ludovica campust is most volt idő feldicsérni, ha már átadták az embereknek és az ország biztonságára garanciát jelentő Közszolgálati Egyetemnek. Az kimaradt, hogy ezt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke vezeti.\r

\r

","shortLead":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc...","id":"20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b429a-7c51-4fa1-a563-33872960ad5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","timestamp":"2018. április. 10. 14:31","title":"„Ha a magyar fiúk összeszedik magukat, itt szurkolhatunk” – már az új stadiont fényezik a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","shortLead":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","id":"20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f580fd8-9283-4cdb-a7b5-df769e0b6559","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","timestamp":"2018. április. 11. 11:47","title":"Ezt a cetet is az eldobott műanyag zacskók ölték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában. Ilyen például az azonnali és teljesen automatikus képtovábbítás.","shortLead":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában...","id":"20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4bf7c6-5f24-49f5-967f-2c70949cbc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","timestamp":"2018. április. 11. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a Canon tükör nélküli új fotómasinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja a felelősséget és meghozta ezzel kapcsolatos döntéseit.","shortLead":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja...","id":"20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a12099-2c0e-4bf7-8d74-f586d22d7986","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:18","title":"Vona Gábor nem lesz többé a Jobbik elnöke és nem veszi át mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]