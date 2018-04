Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak, aki a bevétel 30 százalékát kapja.

Nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy érkezik egy fölöttébb népszerű PC-s lövöldözős játék (Fortnite: Battle Royal) iOS-es változata, amely közös platform alá tereli a PC-s, a konzolos és az okostelefonos játékosokat.

A Fortnite már korábbi változataiban is óriási siker volt, így nem meglepő, hogy már közel 11 millióan letöltötték az iOS-es változatot. A játékosok pedig elkezdtek pénzt költeni a játékra, amely a megjelenése óta már 15 millió dollárt (3,7 milliárd forintot) termelt, és most naponta nagyjából 1,8 millió dollárt (450 millió forintot) hoz fejlesztőinek (amiből persze az Apple is részesül). Ezzel pedig felülmúlta a Candy Crush Sagát, a Clash of Clanst és a Pokémon Gót is. És ez az összeg várhatóan nőni fog, hiszen – a fejlesztő Epic Game szavaival élve – néhány hónapon belül megjelenik az androidos verzió is.

© YouTube/Fortnite

Ami különösen érdekes, erre a játékra másképp, pontosabban másért költenek az iOS-esek, ami ugyanis megvásárolható, az nem segíti közvetlenül a játékost. A Fortnite-ben elsősorban trendi ruházatot és felszereléseket vesznek, sőt még táncmozdulatok is vásárolhatók, de ezek egyike sem jelent előnyt a többi játékossal szemben.

