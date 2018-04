Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon. Kiderült, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat venezuelai magyarokat mentett ki a lassan polgárháborús viszonyok közt vegetáló országból.\r

\r

","shortLead":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon...","id":"20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffacd6e-1603-4de5-9e86-19f69fe190fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","timestamp":"2018. április. 13. 10:21","title":"Migránspánik Balatonőszödön - venezuelai magyaroktól rettentek meg a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért visszahívnák az Európai Parlamentből.","shortLead":"A Jobbik szerint Morvai hazugságokkal és rágalmakkal támadja a pártot, és segített a diktatúrát építő Fidesznek, ezért...","id":"20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95e59f6-882b-4362-90bb-add7f1d76295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73311a8d-d749-4f8b-b445-4689767430ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Visszahivja_Morvait_a_Jobbik_az_EPbol","timestamp":"2018. április. 11. 17:34","title":"Visszahívná Morvait a Jobbik az EP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban, hogy mégsem kell előleget fizetni az őstermelésből származó jövedelem után, az adóelőleg alapjának megállapítására vonatkozó speciális szabályok miatt. Az Adózóna mutatta be részletesen az előírásokat.","shortLead":"Ma jött el az őstermelők számára is az első negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség határideje. Lehetséges azonban...","id":"20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ce449-3577-4c9a-a6f3-b3a7fba7a807","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180412_Vannak_ostermelok_akik_megusszak_a_mai_adoelolegfizetest","timestamp":"2018. április. 12. 12:16","title":"Vannak őstermelők, akik megússzák a mai adóelőleg-fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található lakások és házak garázsaira. Márpedig úgy néz ki, most éppen ez történik.","shortLead":"Belenyúlhat az állam a lakáspiacba a műemlékvédelmi területeken, ha elővásárlási jogot jegyeztet be az ott található...","id":"20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523da3eb-1f91-4006-ab41-6b25a88232e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247a2a7c-eadc-4573-bfc7-4d0af76994d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_A_muemleki_vedettsegu_teruleteken_belenyulhat_az_allam_a_lakaspiacba","timestamp":"2018. április. 13. 11:26","title":"A műemléki védettségű területeken belenyúlhat az állam a lakáspiacba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95addfaa-1ac8-4c67-a2a6-ab736a43396b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napra pontosan 15 éve történt a paksi atomerőmű üzemzavara, amelyet a Csernobil és Fukusima közötti legkomolyabb atombalesetnek tartanak.","shortLead":"Napra pontosan 15 éve történt a paksi atomerőmű üzemzavara, amelyet a Csernobil és Fukusima közötti legkomolyabb...","id":"20180411_Ma_15_eve_tortent_a_legsulyosabb_paksi_uzemzavar_azota_is_sok_a_nyitott_kerdes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95addfaa-1ac8-4c67-a2a6-ab736a43396b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabadb5-409f-4eaa-b82b-64c73e5db3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ma_15_eve_tortent_a_legsulyosabb_paksi_uzemzavar_azota_is_sok_a_nyitott_kerdes","timestamp":"2018. április. 11. 15:43","title":"Ma 15 éve történt a legsúlyosabb paksi üzemzavar, azóta is sok a nyitott kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.","shortLead":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat...","id":"20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef58454-c8fd-4fdf-bb39-5900afb3b90e","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","timestamp":"2018. április. 12. 21:17","title":"Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatos tévéjéről ismert Milkovics Pál visszavonta a vételi ajánlatát.","shortLead":"Az állatos tévéjéről ismert Milkovics Pál visszavonta a vételi ajánlatát.","id":"20180412_Elakadt_a_SimicskaUngar_uzlet_a_Magyar_Nemzetrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d8db0-db42-4b8c-b17c-0ae518edcfe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elakadt_a_SimicskaUngar_uzlet_a_Magyar_Nemzetrol","timestamp":"2018. április. 12. 14:10","title":"Milliárdos üzlet a Magyar Nemzet megvásárlása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]