[{"available":true,"c_guid":"b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma gyerekeket.","shortLead":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma...","id":"20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b557ae4-0e79-46e2-bc98-a9dbbf259fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","timestamp":"2018. április. 11. 06:20","title":"Első fokon győztek a roma jogvédők az Emmivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","shortLead":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","id":"20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b146a-265a-4e60-864b-aea52eb78ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","timestamp":"2018. április. 10. 23:46","title":"Hajdú Péter otthagyja az ATV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","shortLead":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","id":"20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90adab94-b70a-40f2-8902-8ec6c150dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","timestamp":"2018. április. 10. 17:56","title":"Szombatra tették át a kormányellenes tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz szó, mi várható a következő négy évben Magyarország valaha volt leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökétől. Ajánló a csütörtökön megjelenő hetilapból.","shortLead":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz...","id":"20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a67d13-c1cf-4789-891c-2a4bc76bd12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","timestamp":"2018. április. 11. 17:15","title":"A kétharmados pöröly le fog csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot tapasztaltak a vasárnapi voksolás körül.","shortLead":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot...","id":"20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ed1330-fde4-4ec0-ba18-a0203706d435","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","timestamp":"2018. április. 10. 18:28","title":"Választás: egyelőre nem érkezett hivatalos panasz az NVI-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3590cad-1c3a-43ea-9806-e281ee99d0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukácsi Krisztina hatalmas tapasztalattal rendelkező szavazatszámláló, most az érdi szavazókörben alelnök volt. Szinte egész nap minden rendben volt, aztán több furcsaság is történt.","shortLead":"Lukácsi Krisztina hatalmas tapasztalattal rendelkező szavazatszámláló, most az érdi szavazókörben alelnök volt. Szinte...","id":"20180411_A_veteran_szavazatszamlalo_is_megdobbent_azon_amikor_bezartak_oket_a_szavazokorbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3590cad-1c3a-43ea-9806-e281ee99d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bca1d-b1fc-4710-b66f-63ee77c74810","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_veteran_szavazatszamlalo_is_megdobbent_azon_amikor_bezartak_oket_a_szavazokorbe","timestamp":"2018. április. 11. 09:44","title":"A veterán szavazatszámláló is megdöbbent azon, amikor bezárták őket a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket tömörítő szakmai szervezetet. ","shortLead":"Ez a kérdés foglakoztatja most a francia parlament fenntartható fejlődésért felelős bizottságát és a vendéglősöket...","id":"20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d17618-4a1e-4b2e-97e7-2a738927d940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a99bd-4d57-482b-8111-0cfbf0714a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Hogyan_lehet_inyenccsomagot_csinalni_a_kutya_vacsorajabol","timestamp":"2018. április. 10. 09:52","title":"Hogyan lehet ínyenccsomagot csinálni a kutya vacsorájából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]