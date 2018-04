Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6a45e-157e-456d-9aad-d7aba3310746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megugratta a kocsit a Lexus sofőrje, de nem tudta egyenesben tartani az autót.","shortLead":"Megugratta a kocsit a Lexus sofőrje, de nem tudta egyenesben tartani az autót.","id":"20180411_lexus_lfa_gyorsulas_baleset_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6a45e-157e-456d-9aad-d7aba3310746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b97f58-9064-4239-ab4d-bcf89d7963eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_lexus_lfa_gyorsulas_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 11. 04:01","title":"Gyorsulni akart a Lexus sofőrje, csúnyán ráfázott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton tartják az MSZP választmányának ülését – közölte Hiller István, a testület elnöke. ","shortLead":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton...","id":"20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910419b9-d8df-4209-92db-b9324ac18d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","timestamp":"2018. április. 12. 10:30","title":"Eltolták az MSZP választmányi ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai. Az összkép nem éppen szívderítő: a baloldali ellenzék nyakig a bűnbakkeresésben, miután évekig a választási rendszer által diktált logika ellenében „fejlődtek”. A kormánypártnak pedig egyre nagyobb a hatalma, a politikai rendszert már nem lehet demokráciának nevezni. A csalásbotrányban nem segít az NVI kommunikációs-szakmai inkompetenciája.","shortLead":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai...","id":"20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593c1d4-fe62-43e3-8773-78e6aaa6261a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","timestamp":"2018. április. 11. 17:13","title":"„Ez nem demokrácia” – levonták a szakértők a választás tanulságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Tesco eredménye 2017-2018-ban.","id":"20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b423be-981c-47dc-a34e-25bdd77ad46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b39db7e-a4fb-47f0-8ac1-1833e5165653","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Minden_varakozast_tulszarnyalt_a_Tesco_eredmenye","timestamp":"2018. április. 11. 10:01","title":"Minden várakozást túlszárnyalt a Tesco eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","shortLead":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","id":"20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a27fd-04a6-4428-bb4a-6ab0fcde8588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","timestamp":"2018. április. 11. 06:53","title":"Tállaiék az autókereskedőkre irányítják hétfőtől az adótraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]