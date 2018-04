Meghökkentő részletekre derült fény egy családfakutatással foglalkozó weboldalon elvégzett tesztből: egy amerikai nő nem csupán azzal kényszerült szembesülni, hogy lombikbébiprogram révén született, az is kiderült, hogy vér szerinti apja igazából az orvosi beavatkozást végző férfi. A nő most perel.

Bár egy DNS-teszt ma már számos, korábban nem ismert részletet képes megmondani, a vizsgálat akár felkavaró információkat is feltárhat, olyanokat, amelyeket egyszerűen képtelenség megemészteni. Ezért is ódzkodnak tőle annyira. Hasonló történésben volt része a Washingtonban élő Kelli Rowlette-nek is, aki 2017 júliusában döntött úgy: a népszerű családfakutató weboldal segítségével, az Ancestry.com-on próbál fényt deríteni őseire. A genetikai vonalon is dolgozó szájt azonban nem várt titkokkal szembesítette a nőt: hogy egyrészt nem hagyományos úton fogant, másrészt az apjának ismert férfihoz valójában semmilyen rokoni kapcsolat nem fűzi.

A Gizmodo által is idézett történet szerint Kelli szülei fogantatásbeli problémákkal küzdöttek. Apja, Howard Fowler alacsony spermaszáma miatt szinte képtelennek bizonyult megtermékenyíteni Kelli édesanyját, Sally Ashby-t, annak méhkondíciójával kapcsolatos gondok miatt. A pár ezért úgy döntött, mesterséges úton vállal gyermeket. A „szülők” ezután egy idahói nőgyógyászhoz, Gerald Mortimerhez fordultak segítségért. Fowlerék abban is megegyeztek a klinikával, hogy az eljárással születő gyermek barna hajú és kék szemű legyen, valamint 180 centinél magasabb. Csakhogy, mint arra nemrég fény derült, a programban segédkező orvos valójában saját spermáját használta fel Fowleré helyett, melyről az időközben bírósági üggyé vált történet szerint sem a nő, sem pedig az apának hitt férfi nem tudott.

Kelli minderre úgy jött rá, hogy az Ancestry.com-on próbálta kideríteni, kik lehetnek felmenői, mire az oldal azonnal szembesítette őt az igazsággal: az apja valójában az őt világra segítő orvos. Mivel Kelli nem hitt az eredményeknek, szüleinek is megmutatta azt, akik a periratok szerint kétségbe estek, Kelli ugyanis arról sem tudott, hogy lombikbébi-program részese volt.

Az Ars Technika írása szerint az orvost most perlik, 75 ezer dollárt követelnek tőle és az eljárást végző praxisától a történtek miatt. A portál kérdésére a weboldal, mely lényegében leleplezte a történteket, rövid közleményben reagált. Ebben elismerték, hogy az oldal olykor váratlan kapcsolatokra is fényt deríthet, de a profillal kapcsolatos beállításokban lehetőséget kínálnak arra, hogy a hasonló érzékeny információk akár örökre rejtve maradjanak ügyfeleik előtt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.