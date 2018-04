Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó Elnök Kupa szerdai negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült...","id":"20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5f2ff-29ad-4523-9afd-30f691462146","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","timestamp":"2018. április. 11. 20:54","title":"Régen látott gólt Dzsudzsák Balázstól? Most kettőt is vágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő kollégája. Ez annak köszönhető, hogy a bérekről valamennyi alkalmazott bevonásával kollektív döntés születik. ","shortLead":"A Smartmarkets londoni startup büszkén hirdeti: náluk a kb. száz munkavállaló mind tudja, mennyit keres a mellette ülő...","id":"20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f88447-5f75-4cc4-b08c-460cb3bdf68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dccf90-089d-4b89-b410-ec10983c6f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Nem_kamu_ezeknel_a_cegeknel_tenyleg_a_dolgozo_hatarozhatja_meg_a_fizeteset","timestamp":"2018. április. 12. 11:21","title":"Nem kamu, ezeknél a cégeknél tényleg a dolgozó határozhatja meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c34ff8-f185-45fc-9578-e466cf507ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","timestamp":"2018. április. 12. 19:14","title":"1 milliárd eurót ad az EU, hogy végre valóság legyen a csodaanyagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik Fidesz-kétharmad után.","shortLead":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik...","id":"20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbd76b0-6095-40b3-835c-5e9496082bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Fukuyama a magyar választások után: ébresztő, EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal statisztikájából.","shortLead":"Ez derül ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal statisztikájából.","id":"20180412_A_migransellenes_kampany_alatt_is_fogadott_be_menekulteket_az_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e81b592-db32-4215-a160-9c010dd3b741","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_migransellenes_kampany_alatt_is_fogadott_be_menekulteket_az_allam","timestamp":"2018. április. 12. 07:43","title":"A migránsellenes kampány alatt is fogadott be menekülteket az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]