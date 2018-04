Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","id":"20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c8f4b-322f-406a-b2b1-83966765ef33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 13:27","title":"A vártnál hamarabb jöhet a következő Tesla, a titokzatos Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem együttműködni velük. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait.","shortLead":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem...","id":"20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7b831-ff27-45f1-9eb1-855b398300be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","timestamp":"2018. április. 12. 13:15","title":"„Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty International friss jelentéséből.","shortLead":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty...","id":"20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520fcf2e-557f-4708-816c-bb30aea633df","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","timestamp":"2018. április. 12. 05:44","title":"Amnesty International: Itt az idő tanulni abból, ahogy Afrikában kezelik a halálbüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e725b-c62a-491e-969b-416393954910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett módban és adattartalommal elérhető oldal ugyanis akadályozza a jogorvoslathoz való jog érvényre jutását a választási eljárásban.","shortLead":"Súlyos aggályokat vet fel a TASZ szerint a Nemzeti Választási Iroda honlapjának jelenlegi működése: a csak csökkentett...","id":"20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760e725b-c62a-491e-969b-416393954910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7265a5ea-a9d0-411a-8bca-2f81283db7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nemcsak_ciki_jogilag_is_sulyosan_aggalyos_a_valasztasi_honlap_lerobbanasa","timestamp":"2018. április. 11. 14:00","title":"Nemcsak ciki, jogilag is súlyosan aggályos a választási honlap lerobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint, és az arány nagyjából megfelelő a korábbi években regisztrált késések arányának.","shortLead":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint...","id":"20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a709eb-5c96-438e-81dc-f748b41c60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 12. 15:14","title":"Tavaly 1 831 556 percet késtek itthon a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

\r

","shortLead":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

\r

","id":"20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eac47a-dcd7-4639-9320-7b412948b4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","timestamp":"2018. április. 12. 13:28","title":"Megmenekül az Együtt? 49 millió már összejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49192f-5b2b-41dd-b800-787cb99a9e0d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem vált be a zenélő aszfalt az észak-hollandiai Frízföldön, a tartomány himnuszának első taktusait lejátszó speciális burkolatot néhány nap múltán el kellett távolítani a közeli település lakóinak tiltakozása miatt.","shortLead":"Nem vált be a zenélő aszfalt az észak-hollandiai Frízföldön, a tartomány himnuszának első taktusait lejátszó speciális...","id":"20180412_kiakasztotta_a_lakokat_fel_kellett_szedni_a_zenelo_aszfaltot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f49192f-5b2b-41dd-b800-787cb99a9e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46031858-6943-4db4-ad57-ddc44b2c69e3","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180412_kiakasztotta_a_lakokat_fel_kellett_szedni_a_zenelo_aszfaltot","timestamp":"2018. április. 12. 13:35","title":"Kiakasztotta a lakókat, fel kellett szedni a zenélő aszfaltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]