[{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta, felkerült a leginkább veszélyeztetett fajok listájára.","shortLead":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta...","id":"20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee05a20-e1c6-4f1d-8d1b-160b758d6d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","timestamp":"2018. április. 13. 12:07","title":"A kihalás szélén az ausztrál punkteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","shortLead":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","id":"20180412_halalos_baleset_81es_fout","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a693a0-780b-41f8-89bc-23083f61ddd2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180412_halalos_baleset_81es_fout","timestamp":"2018. április. 12. 23:01","title":"Halálos baleset történt, teljes az útzár a 81-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője, Somos András a lapnak írt levelében. A Facebookon közzétett megkeresésében azt írja, ha már ilyen gyatrán megy az oknyomozás Schmidt Mária hetilapjánál, dolgozik helyettük: ő is az egyik betámadott civil szervezet munkatársa volt, a listán a helye.","shortLead":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője...","id":"20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd657c4-b7c1-4b74-a3cf-78b11798e900","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 13. 09:06","title":"\"24 órán belül tegyetek fel a listára\" – Soros-zsoldosnak jelentkezik az ATV műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel foglalkozó szervezet szerint elképesztő, hogy ez a legsürgetőbb kérdés a választások után.","shortLead":"Az oknyomozó oldal kapott pénzt az OSF-től, de senki nem akarta nekik megmondani, miről írhatnak. A Menekültekkel...","id":"20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19300e8-a957-490a-8b0a-438734ac8d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Elkepeszto__a_Menedek_es_a_Direkt36_is_reagalt_a_Figyelolistara","timestamp":"2018. április. 12. 15:10","title":"\"Elképesztő\" – a Menedék és a Direkt36 is reagált a Figyelő-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a promenad.hu-nak Lázár János, aki a Fidesz újabb választási győzelme mellett Márki-Zay Péterre, Hódmezővásárhely nemrég megválasztott független polgármesterére is kitért. Lázár szerint Márki-Zay országos politikusként is szégyent hozott a városra.","shortLead":"Interjút adott a promenad.hu-nak Lázár János, aki a Fidesz újabb választási győzelme mellett Márki-Zay Péterre...","id":"20180411_Lazar_Janos_beleallt_MarkiZayba_Ez_a_hazaarulas_kategoriajaba_tartozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55036ff-f6b6-4379-9110-3b5d734fe19b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Lazar_Janos_beleallt_MarkiZayba_Ez_a_hazaarulas_kategoriajaba_tartozik","timestamp":"2018. április. 11. 20:21","title":"Lázár János beleszállt Márki-Zayba: \"Ez a hazaárulás kategóriájába tartozik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szintre jutott a civilek zaklatása a kormánypropagandista médiában: név szerint pellengérezték ki azokat, akik a Soros-bérencnek kikiáltott szervezeteknél dolgoznak. Az Amnesty International közleményben reagált.","shortLead":"Új szintre jutott a civilek zaklatása a kormánypropagandista médiában: név szerint pellengérezték ki azokat, akik...","id":"20180412_Az_Amnesty_valaszolt_a_listazo_Figyelonek_nem_ijednek_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9aec69-3a08-4451-b831-756bfe18befa","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Az_Amnesty_valaszolt_a_listazo_Figyelonek_nem_ijednek_meg","timestamp":"2018. április. 12. 12:42","title":"Az Amnesty válaszolt a listázó Figyelőnek: nem ijednek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]