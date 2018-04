Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","shortLead":"A torna szervezői és a klubok egymásra mutogatnak.","id":"20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a962ce-061a-4f5a-b1c0-7d37692103d6","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Husz_percig_hagytak_a_palyan_fekudni_labszartoressel_egy_16_eves_focistat","timestamp":"2018. április. 14. 11:51","title":"Húsz percig hagytak a pályán feküdni lábszártöréssel egy 16 éves focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően beiratkozott az egyetemre, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy választ találjon az élet legfőbb kérdésére. ","shortLead":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően...","id":"20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f658f-2348-4de0-a2f4-ec75c126530b","keywords":null,"link":"/elet/20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","timestamp":"2018. április. 12. 17:41","title":"82 évesen elvégezte a filozófia szakot, így tudta feldolgozni felesége halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent a helyére tesz, így már Washingtonra is súlyos felelősséget rakott a Jugoszláviában, Irakban, Líbiában végrehajtott véres leszámolásért\"- olvasható a Kreml által kiadott közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idéz.","shortLead":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent...","id":"20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fdee2a-63cc-470e-9ee2-bc0a19e0bf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","timestamp":"2018. április. 14. 10:55","title":"Putyin: Ez agresszió, Moszkva összehívja az ENSZ BT rendkívüli ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","shortLead":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","id":"20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969bb545-2696-44a7-b7f4-4577bf153b61","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","timestamp":"2018. április. 12. 18:05","title":"Telepakolták kamerákkal a Kossuth teret és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tiborcz István a hvg.hu-nak azt mesélte, hiába kért időpontot az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF), végül nem hallgatták meg a véleményét, és nem is ismeri a volt cégéről szóló jelentést.","shortLead":"Tiborcz István a hvg.hu-nak azt mesélte, hiába kért időpontot az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF), végül nem...","id":"20180412_Tiborcz_Kerestem_az_OLAFot_hogy_elmondjam_a_velemenyem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80847e68-9db6-4811-a173-a86868dc7f08","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Tiborcz_Kerestem_az_OLAFot_hogy_elmondjam_a_velemenyem","timestamp":"2018. április. 12. 20:27","title":"Tiborcz István: Kerestem az OLAF-ot, hogy hallgassanak meg, de nem tették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","shortLead":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","id":"20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0396cc-7e4f-497a-ba2f-685e462e288e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 13. 08:28","title":"Eszük ágában sincs változtatni életükön az Ausztriában dolgozó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","shortLead":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","id":"20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de0d5c-d90b-4757-9f74-536a8ad34eec","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","timestamp":"2018. április. 12. 21:40","title":"Karácsony szerint előválasztást kell tartani a fővárosi időköziken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]