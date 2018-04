Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","shortLead":"A műsorvezető állítólag sok tervét szeretné megvalósítani azután, hogy lekerül a képernyőről. ","id":"20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e20cc-1852-412c-8166-5e30e07ea195","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_bevasarlokozpontot_epitene_hajdu_peter","timestamp":"2018. április. 13. 08:41","title":"Bevásárlóközpontot építene Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ma megtudjuk a választás eredményét.","shortLead":"Még ma megtudjuk a választás eredményét.","id":"20180414_Megerkeztek_a_kivandorolt_es_az_atjelentkezo_magyarok_szavazatai_hamarosan_vegeredmenyt_hirdetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2b2e5d-b74b-4d81-a3d1-4b4a138844ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Megerkeztek_a_kivandorolt_es_az_atjelentkezo_magyarok_szavazatai_hamarosan_vegeredmenyt_hirdetnek","timestamp":"2018. április. 14. 09:37","title":"Megérkeztek a kivándorolt és az átjelentkező magyarok szavazatai, hamarosan végeredményt hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon. Kiderült, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat venezuelai magyarokat mentett ki a lassan polgárháborús viszonyok közt vegetáló országból.\r

\r

","shortLead":"Migránsokat költöztettek a balatonőszödi volt kormányüdülőbe, futott végig a hír a választások előtt a Facebookon...","id":"20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5998e4a2-280c-4ce0-bc74-db5175414e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffacd6e-1603-4de5-9e86-19f69fe190fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Migranspanik_Balatonoszodon__venezuelai_magyaroktol_rettentek_meg_a_helyiek","timestamp":"2018. április. 13. 10:21","title":"Migránspánik Balatonőszödön - venezuelai magyaroktól rettentek meg a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","shortLead":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","id":"20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af4369-72f2-46de-b649-7006d614a2af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","timestamp":"2018. április. 12. 21:18","title":"Lerombolják az első foci vb helyszínét, ha Uruguay ismét bajnokságot rendezhet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdecf54-4537-46af-abf8-f75030f51d2e","c_author":"","category":"itthon","description":"Vizsgálni fogja a kormány által legsürgősebbnek tartott Stop Soros törvénycsomagot a Velencei Bizottság a nemzetközi emberi jogi normák érvényesülése szempontjából.\r

\r

","shortLead":"Vizsgálni fogja a kormány által legsürgősebbnek tartott Stop Soros törvénycsomagot a Velencei Bizottság a nemzetközi...","id":"20180412_Raveti_magat_a_Velencei_Bizottsag_a_Stop_Soros_torvenyekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efdecf54-4537-46af-abf8-f75030f51d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80345bdb-6dd6-4105-b210-680203a1430a","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Raveti_magat_a_Velencei_Bizottsag_a_Stop_Soros_torvenyekre","timestamp":"2018. április. 12. 14:53","title":"Ráveti magát a Velencei Bizottság a Stop Soros törvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki. Pálffy István egykori tévés, ma már rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövettel az ír-magyar üzleti egylet rendezvényén futottak össze. ","shortLead":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki...","id":"20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7e4eb-50ee-40f7-8730-4ac4a4879be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","timestamp":"2018. április. 13. 19:58","title":"Pálffy István összeállt egy képre egy csalás miatt európai körözés alatt álló férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése ellenére nem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak. A Telegram az Oroszországban betiltott információt terjesztő online források fekete listáján is szerepel.","shortLead":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató...","id":"20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c7e17d-8bfe-41ab-bac3-08bf6a9383ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","timestamp":"2018. április. 13. 20:05","title":"Blokkolják az oroszok a biztonságáról híres üzenetküldőt, a Telegramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]