Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat újítanak fel rászoruló emberek számára, például közműhozzáféréssel teszik komfortosabbá az egykori lakókocsikat.","shortLead":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat...","id":"20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a898ef1-dd9a-4619-914b-8decacb54502","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 18:26","title":"Mobilházakat adnak lakhatási szegénységben élők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","shortLead":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","id":"20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ba1dd-992a-405e-bee8-2e50a1c732cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","timestamp":"2018. április. 13. 17:34","title":"Hétfőn vált nevet az FHB Bank, hétvégén áll a honlapja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás windowsos notebookokkal versenyezhet.","shortLead":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás...","id":"20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85914382-89e3-4e7d-add4-0befa5054ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","timestamp":"2018. április. 12. 19:00","title":"Olyan kijelzővel érkezhet egy Chromebook, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális stúdiók, illetve televíziók nélkül. Magyarországon 2015-re a közmédia összes vidéki stúdióját bezárták, se tévé-, se rádióadás nem maradt. ","shortLead":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális...","id":"20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28dfa23-8e33-413c-8d7d-d83961d712d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Ausztriában a 30 éves körzeti híradókat ünneplik, itthon hét éve mindet eltörölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","shortLead":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","id":"20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30863085-113b-4222-9deb-d20e7a1fe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","timestamp":"2018. április. 12. 11:06","title":"Vona tanácsadó lesz a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak, aki a bevétel 30 százalékát kapja.","shortLead":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak...","id":"20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a78fad-b404-43f0-ba3b-b8fbc5f2bb65","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","timestamp":"2018. április. 12. 15:03","title":"Rekord: több száz milliót költenek naponta az iPhone-osok erre a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurobarométer legfrissebb felmérésében azt vizsgálták, hogy miként vélekednek az európaiak, ezen belül a magyarok, a bevándorlásról és a bevándorlók integrációjáról. ","shortLead":"Az Eurobarométer legfrissebb felmérésében azt vizsgálták, hogy miként vélekednek az európaiak, ezen belül a magyarok...","id":"20180413_A_magyarok_joval_tobbre_becsulik_a_migransok_szamat_mint_ahanyan_valojaban_vannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e6a6d1-a508-4fb6-a912-e951024422ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_magyarok_joval_tobbre_becsulik_a_migransok_szamat_mint_ahanyan_valojaban_vannak","timestamp":"2018. április. 13. 16:00","title":"A magyarok többre becsülik a migránsok számát, mint ahányan vannak valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]