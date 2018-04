Nem aranyból készült luxustelefonról van szó (bár természetesen ilyen is van), hanem arról, hogy az Apple elkészíti jubileumi telefonjának aranyszínű változatát.

Már korábban is hallhattunk arról, hogy lesz majd aranyszínű változata is az iPhone X-nek (most csak ezüstben, illetve „űrszürkében” érhető el), azonban az állítólagos gyártási problémák késleltették a megjelenést.

Most viszont megerősítést nyertek a korábbi híresztelések, az FCC (az Egyesült Államok szövetségi távközlési bizottsága) oldalán ugyanis bárki megtekintheti az új változat fotóit. Az arany szín azért egy picit más, mint az eddigiek. Egyfajta színváltozatáról, a Blush Goldról van szó, nálunk itt olvashattak erről.

© FCC

A Blush Gold színű iPhone X mindkét oldala üveg, a fémkeret tükrös kivitelű, aranyozott. Még nincs információ arról, hogy mikor jelentik be hivatalosan az új színárnyalatot, de mivel a 180 napos titoktartási időszak lejárt, és feltehetően a gyártási problémák is megoldódtak, erre hamarosan sor kerülhet. Arról is hallani, hogy a valamikor később érkező iPhone X utódnál már eleve lesz lehetőség ilyen színű modellt választani.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.