Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.

Ahhoz, hogy az okostelefonról netezők kényelmesen tudják elolvasni az átaluk kiválasztott tartalmat, alapvetően az kell, hogy az adott weboldalnak legyen mobilbarát weboldala. Jelenleg több olyan platform is létezik, amből a tartalomszolgáltatók választhatnak: a Facebook Instant Articles és az Apple News is ilyen megjelenítést kínál, de a Google-nek is van saját fejlesztése AMP (Accelerated Mobile Pages) néven. És a jelek szerint ez utóbbi lehet az, ami a jövőben megváltoztatja az internetet.

Az AMP Project vezetője, Malte Ubl nemrég egy igen beszédes bejegyzést írt a projekt blogjára. Ezek alapján úgy tűnik, a Google jelenleg azon fáradozik, hogy meggyőzze az internet szabványosításával foglalkozó szervezeteket, hogy az egész weben az AMP legyen az alap.

© Pexels / Porapak Apichodilok

Mindez nem azt jelenti, hogy az egész internet a Google alá tartozna, de tény, hogy az AMP előretörése óriási lépés lenne a Google számára. 2015-ben már a keresések több mint fele mobilról érkezett, ami azóta csak nőtt. Mindez azt jelenti, hogy a felhasználók igényei átalakultak, amit az internetnek is le kell követnie.

Persze a Google szándéka mögött üzleti érdek is húzódik, hiszen ha a keresések és a cég szolgáltatásai nem elégítik ki a felhasználók igényeit, akkor elfordulnak tőlük az emberek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.