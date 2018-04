Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.
2018. április. 14. 15:22
Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökét "belső működési problémák" miatt hívták vissza.
2018. április. 16. 10:43
Rendkívüli tisztújítással leváltották Mendrey Lászlót Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult meg a sorrend, miután a külföldről érkező és az átjelentkezőktől kapott szavazatokat is összesítette a Nemzeti Választási Bizottság.
2018. április. 14. 23:14
Biztos a Fidesz kétharmada, a billegő választókörzetek eredménye nem változott Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden több mint 600 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért. 2018. április. 16. 11:41
Nyaralót venne? Tavaly még jó ötlet volt

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a munkavállalóknak és ügyfeleknek joguk van ahhoz, hogy a velük kapcsolatban álló cég törölje a róluk tárolt adatokat. A felejtés jogát azonban nem minden esetben lehet teljesíteni.
2018. április. 16. 11:01
A felejtés joga: ki, mikor, hogyan kérheti nyilvántartott adatai törlését?

Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen.

2018. április. 16. 07:40
Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen

Néhány százan még kitartanak a Kossuth téren, ahol rohamrendőrök védik a parlamentet, a tüntetők kordonon belülre kerültek. A Fidesz Lendvay utcai székháza felé vették az irányt.
2018. április. 14. 22:40
Beálltak a tüntetők a rohamrendőrök arcába a Kossuth téren, és az arcukba fújják a füstöt

600-600 lóerővel már a legtöbb csata nyerhető közúton, de mire mennek egymás ellen?
2018. április. 16. 12:21
Maffiózók egymás ellen: Mercedes-AMG S63 a BMW M760Li-vel szemben – videó